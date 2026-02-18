ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」（Ｅテレ）で２０１９年から初代の「体操のお姉さん」として出演してきた秋元杏月（あづき）さんが今年度で番組を卒業することが１８日、東京・渋谷のＮＨＫ放送センターで行われた記者会見で発表された。

３月３０日からは、沖縄出身で現在大学４年生のアンジェさんが新たに「おどりのお姉さん」として出演する。

秋元さんは「この７年間、たくさんのお友達と一緒に体を動かしたり、遊んだりすることができて、本当に幸せな日々でした。ずっとこの場所でお友達と一緒に遊んでいたいなと思う瞬間も何度もありました。ですが『おかあさんといっしょ』という場所にいられる時間は限りあるもので、受け取ったバトンをいつか次につなぐ時が来る。そう考えた時に今が自分の中でベストタイミングで、この７年間を振り返っても悔いなくやりきったなとの気持ちが芽生えたので卒業を決意しました」と話した。

子どもたちとの触れ合いについては「子どもたちの存在がすごく原動力になっていました。その笑顔や声や姿から、私の方が元気をもらっていた」と振り返った。

沖縄県出身のアンジェさんは、父親は英国人、母親は日本人。２歳からクラシックバレエ、中学以降はコンテンポラリーダンスやジャズダンスなど幅広いダンスを学んできた。会見では、「踊ることが大好きなので、たくさんの子どもたち、お父さん、お母さんたちに元気を与えられることを目指します」と抱負を語った。

昨今のダンスブームもあって、あえて今回、「おどりのお姉さん」を考案したのかと思われそうだが、そうではない。番組を制作するＮＨＫエデュケーショナルの熱海かおりチーフ・プロデューサーは「（ダンスブームなどの）社会的背景は選考の過程では考慮していません。ダンスが人気だからという観点ではなく、アンジェさんのダンスの能力やコミュニケーション能力など人柄を見て、ぜひ番組に出演していただきたいと思った」と説明。結果的に時代に合った経歴の持ち主が選ばれただけのようだ。