プロボクシング大橋ジムは18日、4月13日に東京・後楽園ホールで開催する自主興行「Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 154」の対戦カードを発表。セミファイナルの60キロ契約8回戦ではIBF世界スーパーフェザー級7位・力石政法（大橋、18戦16勝11KO2敗）がWBAアジア同級王者リト・パデナス（フィリピン、9戦8勝7KO1敗）と対戦することが決まった。再起戦が決まった力石は「去年の世界戦でふがいない内容と結果で申し訳ない試合をしてしまった。ただ前回試合した力石政法は本物ではない。次の試合は万全のコンディションで臨めると思うし、本物の僕をお見せできると思う」と力強く話した。

力石は昨年5月、IBF世界同級王座決定戦で同級1位だったエドアルド・ヌニェス（メキシコ）に0―3の判定負け。世界初挑戦で世界王座奪取を逃していた。ヌニェス戦後には慢性的に痛めていた左肩の修復手術を行った。

世界初挑戦は悔しい判定負けとなり「左肩の影響は少なからずあった」と振り返りながら「足を使ってカウンター狙う作戦は肩を痛めていなくてもそうしていた。ケガをしたから負けたわけではない」と潔く敗戦を受け入れた上で「ただ今言えることはもう一回彼（ヌニェス）と試合をしたい。もう一度試合したらあのような展開にはならない。僕がKOされる確立も高くなるし、僕が勝つ可能性も高くなると思う」とリベンジを見据えていることを明かした。

昨年8月ごろには練習を再開し、軽いシャドーボクシングや軽い重りを使いながら、左肩の可動域を戻すトレーニングに励んでいる。世界再挑戦のタイミングは「早ければ来年」と想定しながら「ヌニェスだけにこだわらず、他の団体の王者と戦えるなら誰でも戦いたいが、1回下手こいているので要望を言える立場ではない。決められた試合をこなしてまたチャンスがもらえたら」とまずは約11カ月ぶりの復帰戦での勝利を見据えた。

なお同興行のメインイベントのIBF世界ライトフライ級タイトルマッチが行われ王者タノンサック・シムシー（25＝タイ）が昨年6月の同級王座決定戦で獲得した王座の初防衛戦で同級1位セルジオ・メンドーサ・コルドバ（メキシコ）の挑戦を受ける。

当日のカードは以下のとおり。

▽IBF世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦―IBF世界同級王者タノンサック・シムシー（タイ、40戦39勝34KO1敗）vsIBF世界同級1位セルジオ・メンドーサ・コルドバ（メキシコ、26戦26勝22KO）

▽60キロ契約8回戦―IBF世界スーパーフェザー級7位・力石政法（大橋、18戦16勝11KO2敗）vsWBAアジア・スーパーフェザー級王者リト・パデナス（フィリピン、9戦8勝7KO1敗）

▽49キロ契約8回戦―日本ミニマム級4位・北野武郎（大橋、11戦9勝4KO1敗1分け）vsフィリピン・ライトフライ級13位カート・ポール・パブラル（フィリピン、9戦8勝5KO1敗）

▽8回戦―荒竹一真（大橋、2戦1勝1KO1敗）vs後日発表

▽6回戦―佐々木 革（八王子中屋、7戦7勝4KO）vs後日発表

▽東日本新人王予選ライト級4回戦―山口聖矢（大橋、6戦4勝2KO2敗）vs荒川大樹（T＆T、4戦3勝1分け）

▽東日本新人王予選ミニマム級4回戦―林兼士（大橋、デビュー戦）vs大久保るきあ（八王子中屋、5戦2勝2KO2敗1分）