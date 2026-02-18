Ｊ２大宮は特別大会「百年構想リーグ」のホームでの第３節・Ｊ３福島戦（２１日、ＮＡＣＫ５）において、アップ前に異例のファッションショーを開催する。複数の男女のシェアハウス生活を記録した「テラスハウス」への出演経験があるインフルエンサー・又来綾（２８）、山岳ランナーの上田瑠偉（３２）らが参加し、イベントを盛り上げる。

ピッチ上でのファッションショー実施はクラブ史上初。レッドブル社のプロダクト企画チームとの共同開発により誕生したアパレルグッズ「Ｓｔａｄｉｕｍ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ」を披露する。Ｔシャツ、パーカー、トレーナーなどをそろえる「Ｓｔａｄｉｕｍ−」はスタジアムを象徴するコンクリートの「グレー」とクラブカラーのひとつである「ネイビー」を基調とし、素材とシルエットにこだわったハイエンドなアイテムに仕上がっている。

又来綾はクラブを通じ、コメントを発表。「初めまして！生まれも育ちも埼玉の又来綾です！ＲＢ大宮アルディージャという埼玉を代表するチームに携わることが出来、とても光栄です！当日は会場を盛り上げられるように頑張ります！」と意気込みを語った。