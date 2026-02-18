ダスキンからの発表です。

「お待たせしました！お客様の声におこたえして、待望の復活。55周年記念商品 『ショコラフレンチシリーズ』2月18日（水）から期間限定発売。

株式会社ダスキンが運営するミスタードーナツは、創業55周年を記念し、 『ショコラフレンチシリーズ』全3種を2月18日（水）から、期間限定で発売します。販売終了から12年の時を経ても、多くのお客様から復活へのご要望をいただいた“ショコラフレンチ”がついに復活します。

2025年に創業55周年を迎えたミスタードーナツは、『いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ』のブランドスローガンのもと、皆様にとって、いつもそばにある何気ない幸せを大事にしながら、いつも新しい出会いにワクワクするミスタードーナツとなれるよう取り組んでいます。

この度発売する『ショコラフレンチシリーズ』は、お客様から再販売のご要望が多かった 『ショコラフレンチシリーズ』を、55周年記念商品として復活します。55周年の記念すべき時にお客様に感謝を伝えるべく、周年を記念した特別な商品です。

この度発売する『ショコラフレンチシリーズ』は1983年に初登場し、その後2013年まで不定期に期間限定で発売していた人気商品で、ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地が特長です。今回、復活を待ち望んでいた皆様には懐かしさを、まだ食べたことのない皆様には新しさを感じていただけるよう、組み合わせる素材選びにもこだわりました。

販売当時人気商品であった『ショコラフレンチ』や『エンゼルショコラ』に加え、新しく、ザクザク食感のチョコクリームをサンドした『ザクザクチョコクリームショコラ』も登場します。『ショコラフレンチシリーズ』を囲んで楽しい時間をお過ごしください」

