歌手のきゃりーぱみゅぱみゅが、2月15日のXで子どものほっこりショットをアップし話題を集めている。

きゃりーは2023年3月に俳優の葉山奨之との結婚を発表。2024年10月に第1子を出産している。

「きゃりーさんは《フェスに居たらかなり良いお客さん》のメッセージとともに、およそ1歳4か月となる子どもが、テレビ画面の音楽に合わせて“縦ノリ”ではしゃぐ後ろ姿の動画をアップしました。短い動画ですが、かなりごきげんな様子がうかがえます。きゃりーさんは出産後の2025年7月には“べびーぱみゅぱみゅ”を抱いた2ショットビジュアルも披露しています」（スポーツ紙記者）

なんとも微笑ましいポストにX上では、

《縦ノリがうますぎる》

《きゃりーちゃんちでもずんどこしててなんか親近感。うちの子のずんどこも載せたくなる……》

《朝7時からちゃんと服を着させて、髪をセットしているきゃりーぱみゅぱみゅさんの努力の素晴らしさ》

といった声が聞かれる。著名人や芸能人が、子どもにまつわる日常風景をSNSで発信する行為は賛否両論を集めがちだが、きゃりーの場合は好意的に受け止められているようだ。その理由を芸能ジャーナリストが指摘する。

「きゃりーさんのお子さんが“ノリノリ”で眺めているのは、NHK Eテレで朝に放送されている子ども向け帯番組『The Wakey Show』 のテーマソング『ポピンのズンドコ節』です。人気番組であるため、お母さん方にとっては、この曲で小さい子どもがはしゃぐのは定番の“あるあるネタ”です。誰もが共感できる自然体のママさんの私生活を発信している点が共感を集めているのでしょう」

“ママさんネタ”では、タレントのしょこたんこと中川翔子が2025年9月に出産した双子の男児の“顔出し”が波紋を呼んでいる。

「中川さんは出産1カ月目以降は“顔出し”をしないと明言したものの、現在に至るまで口元をスタンプで隠しただけのほぼ顔が出たショットのアップを続けています。中川さんは子育てに関するマンガなどもアップしており、あくまでも母親主体のオリジナルな内容を発信しようとしているように見受けられますね。むしろ、きゃりーさんのように多くの人の共感を得られるネタの方が需要がありそうです」

さりげないSNS発信ひとつとってもその人の“個性”や“センス”が現れるのだろう。