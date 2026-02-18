ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、20歳の千葉百音（木下グループ）は最終滑走で登場。74.00点をマークし、4位につけた。五輪初出場ながら首位の中井亜美（TOKIOインカラミ）、2位の坂本花織（シスメックス）に続き華麗な演技を披露したが、直前のリンクサイドで浜田美栄コーチが見せた珍行動が話題となっている。

世界が注目する大舞台で、次々と70点台のハイスコアが飛び出す展開。しかも最終滑走という緊張感に支配された空間で、千葉は伸びやかな演技を披露した。ジャンプも安定して着氷し、軽やかなステップでも会場を魅了した。

そんな初出場とは思えない堂々としたスケーティングを見せた千葉が演技直前、氷上で爆笑した。リンクサイドの壁を隔てて浜田コーチと言葉をかわした後に、2人のおでこを合わせてからリンク中央へ向かうのがいつものルーティンだが、五輪会場の壁は普段よりも分厚く、立ったままでは届かない。その状況を察知した浜田コーチは次の瞬間、両手を壁の上について身を乗り出しながら、寝転ぶようにしておでこでタッチ。千葉は大爆笑した。

この一部始終が中継映像で流れると、ネット上のファンも大盛り上がり。

「濱田せんせいオモロかった」

「すごいものみた！濱田先生（笑）ウケる！百音ちゃんも笑ってるじゃん」

「ここで百音ちゃんの笑顔を引き出せるのすごい」

「浜田コーチ強引におでここつんした」

「浜田コーチ 百音ちゃん笑顔にしてくれてありがとう」

「ハマコーさすが壁を越えてるw」

「ハマコー力技で笑顔にさせたぞw」

「百音ちゃんから笑顔を引き出すハマコーのジャンピングおでこタッチ！」

「ハマコーーージャンプーーーーおでここつん最高だ頑張れ百音ちゃん！！！！！！」

「百音ちゃん、笑わせられてる」

初舞台に臨む教え子を笑顔にさせた、浜田コーチの珍行動に注目が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）