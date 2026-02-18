日本女子、SP直前に珍事「凄いもの見た！」「壁越えてるw」 コーチが必死に…中継に映りX称賛
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、20歳の千葉百音（木下グループ）は最終滑走で登場。74.00点をマークし、4位につけた。五輪初出場ながら首位の中井亜美（TOKIOインカラミ）、2位の坂本花織（シスメックス）に続き華麗な演技を披露したが、直前のリンクサイドで浜田美栄コーチが見せた珍行動が話題となっている。
世界が注目する大舞台で、次々と70点台のハイスコアが飛び出す展開。しかも最終滑走という緊張感に支配された空間で、千葉は伸びやかな演技を披露した。ジャンプも安定して着氷し、軽やかなステップでも会場を魅了した。
そんな初出場とは思えない堂々としたスケーティングを見せた千葉が演技直前、氷上で爆笑した。リンクサイドの壁を隔てて浜田コーチと言葉をかわした後に、2人のおでこを合わせてからリンク中央へ向かうのがいつものルーティンだが、五輪会場の壁は普段よりも分厚く、立ったままでは届かない。その状況を察知した浜田コーチは次の瞬間、両手を壁の上について身を乗り出しながら、寝転ぶようにしておでこでタッチ。千葉は大爆笑した。
この一部始終が中継映像で流れると、ネット上のファンも大盛り上がり。
「濱田せんせいオモロかった」
「すごいものみた！濱田先生（笑）ウケる！百音ちゃんも笑ってるじゃん」
「ここで百音ちゃんの笑顔を引き出せるのすごい」
「浜田コーチ強引におでここつんした」
「浜田コーチ 百音ちゃん笑顔にしてくれてありがとう」
「ハマコーさすが壁を越えてるw」
「ハマコー力技で笑顔にさせたぞw」
「百音ちゃんから笑顔を引き出すハマコーのジャンピングおでこタッチ！」
「ハマコーーージャンプーーーーおでここつん最高だ頑張れ百音ちゃん！！！！！！」
「百音ちゃん、笑わせられてる」
初舞台に臨む教え子を笑顔にさせた、浜田コーチの珍行動に注目が集まっていた。
