“体操のお姉さん”秋元杏月が卒業発表「悔いなくやり切った」 4月から新“おどりのお姉さん”アンジェ加入
NHK・Eテレの幼児向け番組『おかあさんといっしょ』の取材会が18日、NHK放送センターで行われ、3月の放送を持って番組を卒業する「体操のお姉さん」秋元杏月が出席。7年間務めた「体操のお姉さん」への思いを語った。取材会には、秋元に変わり、新たに「おどりのお姉さん」として番組に参加することになったアンジェ、そして4月からも「体操のお兄さん」として出演する佐久本和夢も参加した。
【写真】番組卒業を発表した“体操のお姉さん”秋元杏月、レアな衣装ではない姿
秋元は「この7年間、たくさんのお友達と一緒に体操をしたり、踊ったり、身体を動かしたり遊んだりすることができ、本当に幸せな日々でした」としみじみ語ると、「ずっとこの場所でお友達と遊んでいたいなと思う瞬間は何度もありました。ですがこの場所でこうしていられる時間には限りがあります。受け取ったバトンをいつか次に繋ぐ時が来る。そう考えた時に、このタイミングが自分のなかでベストだなと感じました。この7年間を振り返っても、悔いなくやり切ったなという気持ちが芽生えたんです」と卒業することを決断した理由を明かした。
この7年間について「今、すごく幸せだったな、楽しかったなという気持ちでいっぱいです」と笑顔を見せた秋元。「そう思えるのも、いつもそばで支えてくださったスタッフの皆様や、共に過ごしてきたゆういちろうお兄さん、まやお姉さん、かずむお兄さん、『ファンターネ！』のみんな、かつての仲間であるあつこお姉さん、まことお兄さん、『ガラピコぷ〜』のみんな、関わってくださったお一人お一人のおかげで、今こんなにも晴れやかな気持ちでここにいられるのだなと思っています」と清々しい表情を見せていた。
そんな秋元の後を継ぎ、「おどりのお姉さん」を務めるのがアンジェ。爽やかな笑顔で登場したアンジェは、父がイギリス人、母が日本人の現役大学生だ。2歳からクラシックバレエを習い、コンテンポラリーダンスやジャズダンスなど幅広いジャンルのダンスを学んできた。今年3月に大学を卒業する見込みだという。
アンジェは「たくさんのお子さん、お母さん、お父さん、日本中の皆さんに元気を与えられるようなおどりのお姉さんを目指します」と意気込むと「私の踊りでたくさんの方々を笑顔にできるように頑張ります！」と抱負を語った。
体操のお兄さんのかずむお兄さんこと佐久本和夢も出席。アンジェと新たな放送に向けての抱負を述べると共に、秋元には「7年間本当にお疲れさまでした。3年前に僕が番組に参加したときから、ずっとあづきお姉さんは隣にいてくれて、緊張する僕に声をかけてくれて優しくリードしてくれました。これからもずっと応援しています」とエールを送っていた。
