【2026年1月下旬】20代に人気の「LINEマンガ」ランキングベスト10 - 鬼ごっこみたいな幼馴染のラブコメがランクイン!
マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年1月19日〜2月1日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代女性編第1位『枯れた花に涙を』(Gae/LINEマンガ)
○20代男性編
1位は『キングダム』、第2位は『勇者パーティを追い出された器用貧乏 〜パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る〜』、第3位は『入学傭兵』がランクイン。
○20代女性編
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『主人恋日記』、第3位は『幼馴染コンプレックス』がランクイン。
○Pick Up!
20代女性編第3位『幼馴染コンプレックス』(EUNHI/LINEマンガ)
今回のピックアップは、20代女性編第3位『幼馴染コンプレックス』(EUNHI/LINEマンガ)。20年来の腐れ縁であるハヌルとミンギは 今まで一度もお互いを異性として見たことがない二人。しかしある日、お酒の勢いで一線を越えてしまうことに。 いつもと違って見える幼なじみに恋愛感情が芽生えはじめるも、お互いを知りすぎているがゆえに、そう簡単には踏み込めず……鬼ごっこのようなラブコメディを描いたストーリーです。
コメントでは「1話目から課金確定漫画すぎてやばい」「なにこの完璧な1話」「絵が可愛くてきれいで王道展開! ヨシ!」と興奮気味な声や、「幼馴染ものはいいな。ちゃんと幼馴染で幸せになれよな。頼むぜ。」とハヌルとミンギを見守るコメントが多数。毎週土曜日更新、現在52話まで掲載中の作品です。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてください。
