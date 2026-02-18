◇スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会大阪中央支部予選（１１〜１５日・グレープヒルスポーツ公園ほか） ◆中学生の部・決勝 東大阪北ボーイズ０―１藤井寺ボーイズ

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の予選が各地で行われた。京都府支部は京田辺ボーイズが６回に２点差をひっくり返し、時間切れの“サヨナラＶ”。２年連続で本大会進出を決めた。大阪中央支部では、藤井寺ボーイズが完封で虎の子の１点を死守。こちらも昨春に続く全国切符をつかんだ。滋賀県支部は大津瀬田ボーイズと湖南ボーイズ、兵庫県東支部は兵庫西宮ボーイズと兵庫夙川ボーイズが決勝へ進んだ。

試練の先に歓喜が待っていた。１点を守り切った藤井寺・井川が、大の字で跳びはねた。２年連続の本大会切符奪取。インフルエンザ感染で準決勝から欠場した三浦主将に代わり、ゲームキャプテンを担った副主将は「いつも以上にチームを見て、一つになれるように声を出した。最高」と優勝旗を握りしめた。

今大会３戦連続先発となった越智は、１月末に左人さし指を骨折した。けがを抱え、さらに前日からの連投で球数制限もある中で４回３安打０封の快投。「今日も痛かったけど、投げたかった。援護を信じて投げた」と気迫を伝えた。

打線は４回先頭の井川が四球で出塁し、犠打と暴投で１死三塁とした。５番・戸口が「とにかくバットに当てる気持ちで振った」と意地の犠飛。１月上旬に右肘の手術を終え、ホームまで投げられない状況の一塁手がバットで応えた。

両軍通じて唯一のホームを踏んだ井川は、投げては５回から３イニングを封じて完封リレー。役割を存分に果たし「全国は楽しんで勝ちたい」と目を輝かせた。