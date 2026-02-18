◇スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会兵庫県東支部予選（１１〜１５日・三木山総合公園野球場ほか） ◆中学生の部・準決勝 兵庫夙川ボーイズ１４―０甲子園ボーイズ＝５回コールド＝

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の予選が各地で行われた。京都府支部は京田辺ボーイズが６回に２点差をひっくり返し、時間切れの“サヨナラＶ”。２年連続で本大会進出を決めた。大阪中央支部では、藤井寺ボーイズが完封で虎の子の１点を死守。こちらも昨春に続く全国切符をつかんだ。滋賀県支部は大津瀬田ボーイズと湖南ボーイズ、兵庫県東支部は兵庫西宮ボーイズと兵庫夙川ボーイズが決勝へ進んだ。

圧巻の攻撃だった。兵庫夙川は２点を追加した５回無死二、三塁で４番・古谷が３回の先制二塁打に続き、２点三塁打。さらに１死一、三塁からは代打・酒井が「いい流れに逆らわないように」と２点二塁打を放つなど点差を広げた。

なおも攻撃の手を緩めず、１死満塁で再び古谷に回ってきた。走者一掃の二塁打を放った主砲は「みんながチャンスをつくってくれたおかげ」と仲間に感謝。この回、打者１８人で１３得点し勝利をたぐり寄せた。

先発・市川は「外角低めのストレートがよく決まった」と４回まで１点リードを無失点で守り抜いた。大量援護をもらった５回は齋藤、岩本が封じてコールド勝ち。冨田主将は「この勢いで絶対に代表になる」と力を込めた。