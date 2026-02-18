華原朋美、6歳息子との「ちょい旅行」親子ショット公開「大きくなってる」「可愛い親子」と反響
【モデルプレス＝2026/02/18】歌手の華原朋美が2月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。息子との2ショットを公開した。
【写真】激痩せ話題の51歳歌手、6歳息子との近影話題
「ちょい旅行きました飛行機」と息子との旅行を報告した華原。猿のキャラクターがプリントされた水色の洋服を着た息子が華原の肩に手を回し、親子で頬を寄せ合った2ショットを公開し「息子の身長が高くなるし急成長なのでお洋服の整理をしてましたがこのお洋服は思い出深くて着れるかな？って思ったらサイズピッタリでした。色合いも可愛くて。レストランデートしちゃいました」とつづった。
この投稿に、ファンからは「息子くん大きくなってる」「仲良しで微笑ましい」「お母さんの顔になってて素敵」「可愛い親子」などと反響が寄せられている。
華原は2019年8月下旬に第1子となる男児を出産。2021年に芸能事務所「伝元」の代表を務める大野友洋氏と結婚し、2022年に離婚していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】激痩せ話題の51歳歌手、6歳息子との近影話題
◆華原朋美、息子との2ショット公開
「ちょい旅行きました飛行機」と息子との旅行を報告した華原。猿のキャラクターがプリントされた水色の洋服を着た息子が華原の肩に手を回し、親子で頬を寄せ合った2ショットを公開し「息子の身長が高くなるし急成長なのでお洋服の整理をしてましたがこのお洋服は思い出深くて着れるかな？って思ったらサイズピッタリでした。色合いも可愛くて。レストランデートしちゃいました」とつづった。
◆華原朋美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「息子くん大きくなってる」「仲良しで微笑ましい」「お母さんの顔になってて素敵」「可愛い親子」などと反響が寄せられている。
華原は2019年8月下旬に第1子となる男児を出産。2021年に芸能事務所「伝元」の代表を務める大野友洋氏と結婚し、2022年に離婚していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】