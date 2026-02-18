◇スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会兵庫県東支部予選（１１〜１５日・三木山総合公園野球場ほか） ◆中学生の部・準決勝 兵庫神戸ボーイズ４―５兵庫西宮ボーイズ

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の予選が各地で行われた。京都府支部は京田辺ボーイズが６回に２点差をひっくり返し、時間切れの“サヨナラＶ”。２年連続で本大会進出を決めた。大阪中央支部では、藤井寺ボーイズが完封で虎の子の１点を死守。こちらも昨春に続く全国切符をつかんだ。滋賀県支部は大津瀬田ボーイズと湖南ボーイズ、兵庫県東支部は兵庫西宮ボーイズと兵庫夙川ボーイズが決勝へ進んだ。

兵庫西宮が、見事な逆転勝ちで決勝へ進出した。２点を追う５回２死二、三塁。前の打席で反撃の２点二塁打を放っていた５番・辻田が左前へ運んだ。二塁走者の高橋が「ランナーコーチから『行け！』の声が聞こえた」と、本塁に飛び込んで同点。なおも２死二塁から高木の内野安打の間に、勝ち越した。

この日、２安打４打点と大活躍の辻田は「今日だけ特別に打てた。たまたま」と謙遜したが、マウンドでも躍動。４点目を奪われた５回１死一、二塁で登板し、併殺斬り。その後も無失点に抑えて投打に貢献した。序盤で３点リードされながら「今日は負ける気がしなかった」と財田主将。決勝に向け「気を入れ直して臨む」と表情を引き締めた。