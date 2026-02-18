犬飼貴丈、所属のバーニングプロ退所へ「正確な日程は決まっておりません」決断の理由明かす【全文】
【モデルプレス＝2026/02/18】俳優の犬飼貴丈が、バーニングプロダクションを退社することがわかった。2月18日、公式サイトを通じて発表された。
【写真】犬飼貴丈、ほぼ裸の衝撃姿
犬飼は、自身の公式サイトで「いつも応援してくださっている方々へ」と題したお知らせを掲載。「私、犬飼貴丈は、現在所属しておりますバーニングプロダクションを退所することになりました」と報告し、「まだ退所する正確な日程は決まっておりませんが、いつも応援してくださっている方々にまずはお伝えしたくこのような形をとらせていただきました」と退所の日程は決まっていないことを伝えた。
そして「30歳になったあたりから仕事について改めて考え始め、今回のような決断に至りました｡事務所の皆さまには快くご理解いただき、心より感謝しております」と感謝。最後には「今回のご報告で詳しいことをすべてお伝えできずに大変心苦しいのですがお知らせできることから発表していきますので、今は見守っていただけると幸いです」と結んでいる。
犬飼は1994年6月13日生まれ、徳島県出身。2012年、第25回「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを受賞。2014年にドラマ「碧の海〜LONG SUMMER〜」で俳優デビューを飾り、2017年「仮面ライダービルド」にてドラマ初主演を務めた。そのほか、NHK連続テレビ小説「なつぞら」（2019年）、NHK大河ドラマ「青天を衝け」（2021年）、MBS／TBS系ドラマ「サレタガワのブルー」（2021年）、日本テレビ系ドラマ「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」（2023年）などに出演している。
私、犬飼貴丈は、現在所属しておりますバーニングプロダクションを退所することになりました｡まだ退所する正確な日程は決まっておりませんが、いつも応援してくださっている方々にまずはお伝えしたくこのような形をとらせていただきました｡
30歳になったあたりから仕事について改めて考え始め、今回のような決断に至りました｡事務所の皆さまには快くご理解いただき、心より感謝しております｡
今回のご報告で詳しいことをすべてお伝えできずに大変心苦しいのですがお知らせできることから発表していきますので、今は見守っていただけると幸いです｡
犬飼 貴丈
