◇スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会京都府支部予選（１５日・草津グリーンスタジアム） ◆中学生の部・決勝 京都嵐山ボーイズ７―８X京田辺ボーイズ

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の予選が各地で行われた。京都府支部は京田辺ボーイズが６回に２点差をひっくり返し、時間切れの“サヨナラＶ”。２年連続で本大会進出を決めた。大阪中央支部では、藤井寺ボーイズが完封で虎の子の１点を死守。こちらも昨春に続く全国切符をつかんだ。滋賀県支部は大津瀬田ボーイズと湖南ボーイズ、兵庫県東支部は兵庫西宮ボーイズと兵庫夙川ボーイズが決勝へ進んだ。

夕暮れ迫るグラウンドに、勝利の雄たけびが響いた。京田辺が、６回時間切れながら最後は押し出し四球でサヨナラ勝ち。冷静にボールを見極めた中島は「前の２人がヒットで同点にしてくれたから、気楽に打席に立てた」と仲間に感謝した。

４番のバットが勝利を引き寄せた。初回無死満塁のチャンスで、柳本が右越えの先制２点二塁打。２点を追う６回にも２死満塁から１点差に迫るタイムリー内野安打を放ち、中川の同点打、そしてサヨナラ劇につなげた。主砲は「ライナーを打つ気持ちで振るようになってから、調子が上がった」と胸を張った。

先輩たちへの恩返しだ。冬の間、現３年生が練習に参加。２０２４年に関西秋季大会を制した主力メンバーらが技術面、精神面を向上させてくれた。「おかげで試合の準備がしっかりできた。感謝しかない」と中川主将。２年連続で臨む春の大舞台でも、快進撃で恩に報いる。