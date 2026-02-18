ラブリーサマーちゃんが、新曲「ウインド・ソング」を本日配信リリースした、あわせて、「ウインド・ソング」特設WEBページが開設となった。

特設WEBページはレトロなデザインを貴重に、楽曲サブスクや歌詞ページへの遷移、新曲に寄せた本人および関係者からのコメントページや、今回のジャケットデザインを手掛けたあけたらしろめによるアートワーク制作秘話、Pre-add / Pre-save登録した人にプレゼントされたラブリーサマーちゃん開発「ウインド・ゲーム」等々が掲載されている。特設ページ内にはラブリーサマーちゃんからプレゼントも準備されているので、是非覗いてみてほしい。

今作「ウインド・ソング」は、現在放送中のBS-TBS1月期ドラマ『ゲームチェンジ』のエンディングテーマとして書き下ろした楽曲で、バンド「えんぷてい」との共同プロデュースにより、カナディアンインディーロックやAOR、80年代歌謡曲といった様々なジャンルがクロスオーバーする暖かみのある楽曲に仕上がっているという。このドラマは、人生の岐路に立つ若者3人が、それぞれにひょんなことからスマート農業と出会うことによって人生をリスタートさせるヒューマンコメディドラマとなっている。

また、「ウインド・ソング」配信ジャケットのデザインは、画家・デザイナーのあけたらしろめが手がけており、遠近や角度によって違った印象で見えるデザインになっているとのことだ。

◾️えんぷてい・奥中康一郎（Vo, G）

この度、ラブリーサマーちゃんの新曲「ウインド・ソング」を共同プロデュースさせていただきました。楽曲が形になっていく過程を、イーヴンに分け合っていく制作が初めてで、発見と感動に満ちていました。お互い誰に話すでもなく好きで聴いてきた音楽が被っていたり、思わぬ共振の連続があり、また、譲ることのできない音や情景への熱意がありました。お互いそれぞれがいなければ為せない領域に共に踏み込むような、チャレンジングでもあり納得感のある、そんな楽曲制作になったと思います。そのスピーカーから流れてくる風に身を任せてみてください。

◾️モノクロ画家・デザイナー あけたらしろめ

僕はラブリーサマーちゃんの「わたしのうた」を創作活動のテーマソングのひとつにしている。この曲は鈴木健太監督の「TOKYO INTERNET LOVE」の主題歌として2016年に公開された曲でもあり、2000年代のインターネットの空気感を見事にビジュアル化したこの映画は、僕が人生で最も大切にしたい映画だ。

「ウインド・ソング」を初めて聴いた時、「わたしのうた」と、「TOKYO INTERNET LOVE」の、その先を見ている感じがした。あれから10年が過ぎ、創作の場としての”インターネット”は様変わりし、僕も大人になった。仲間との交流も途絶え、絵を描く理由もすっかり見失った。けれど、それでも続けることは、無駄ではないよ、と言われた気がした。

僕らの息が まだ熱を帯びているとして

それはね 弱くても⾵

今までなにかを作ってきた人、これから何かを作ろうとしている人へ、今は小さくても、時を経て大きな風となり、誰かの背中を押すだろう。そんなラブサマちゃんの思いを受け取った。

アートワーク制作では、上に述べたような抽象的なイメージを表現するために、特殊なプロセスをとった。別記事にまとめたので、そちらもご覧頂きたい。

■タイアップ／BS-TBS1月期ドラマ『ゲームチェンジ』 ©「ゲームチェンジ」製作委員会 ▼放送日時

2026年1月8日（木）よる11時スタート 全10話（30分枠）

※BS-TBS、BS-TBS 4Kで同時放送

※HBC北海道放送 2026年1月8日（木）深夜1時56分スタート（※30分繰り下げ）

第2話以降：毎週木曜 深夜1時26分〜

RKB毎日放送：2026年1月10日（土）深夜2時30分スタート

（放送日は特別編成により変更になる可能性あり） ▼出演

草道 蒼太／クサミチ・ソウタ・・・中沢 元紀

沢樹 結女美／サワキ・ユメミ・・・石川 恋

立花 龍郎／タチバナ・タツロウ・・・郄松 アロハ （超特急）

犬山 萌子／イヌヤマ・モエコ・・・丹生 明里

葉室 京子／ハムロ・キョウコ・・・中村ゆりか

猿島 次時／サルジマ・ツギトキ・・・山内 圭哉

犬山 浩／イヌヤマ・ヒロシ・・・小松 和重

太田 優／オオタ・ユウ・・・鈴木拓（ドランクドラゴン）

中屋敷 昭美／ナカヤシキ・アケミ・・・・青木さやか

竹下 愛一郎／タケシタ・アイイチロウ・・・いとうせいこう



▼スタッフ

企画・脚 本・プロデュース：青野華生子

監 督：田中和次朗（1話〜３話・7話・9話・10話）

中山佳香（5話・6話・8話）

伊藤一平（4話）

音 楽：成田ハネダ(パスピエ)

OP曲：INF「CHANGE DA GAME」（チェンジダゲーム）（キングレコード/HEROIC LINE）

作詞：INF 作曲：INF 編曲：INF

ED曲：ラブリーサマーちゃん「ウインド・ソング」（日本コロムビア）

プロデューサー：黒木彩香（BS-TBS）、三好保洋（さざなみ）、伴健治（さざなみ）

製作著作：「ゲームチェンジ」製作委員会

製作委員会：BS-TBS、TBSグロウディア、HBC、RKB

制作プロダクション：フラッグ、さざなみ

©「ゲームチェンジ」製作委員会（短縮形：©GC） ▼関連URL

番組ホームページ https://bs.tbs.co.jp/drama/gamechange/

番組公式X（＠bstbs_drama23）

番組公式Instagram（bstbs_drama23）