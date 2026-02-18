メ～テレ（名古屋テレビ）

SNSを入口とする投資詐欺被害が急増しています。全国の被害は、去年1年間だけで1万5000件以上、総額1827億円にのぼります。愛知県内に住む被害者の女性が、その巧妙な手口を語りました。

「SNSだけでやり取りをしている相手を信用しない」（愛知県警 生活安全総務課 尾崎昭裕 課長補佐）

愛知県警は18日、「緊急広報」と題して詐欺被害の防止を呼びかけました。

「愛知県内の被害者は、40代から60代の方が7割以上を占めていて、この方たちが主な被害者層ということになります」（尾崎 課長補佐）

SNSを入口に、有名人や投資の専門家・警察官などになりすまして、うその投資話をもちかける詐欺被害に歯止めがかからないためです。

「私みたいにすぐ信用してしまう人もたくさんいると思うので、お金を失う前に入金しない。お金は戻ってこない」

こう語るのは、愛知県内に住む40代の女性です。

きっかけは、2025年11月ごろにインターネット上で見つけた「株の勉強キャンペーン」というサイトでした。

被害者「身内が何を言っても無理」

簡単なアンケートに答えたところ、「投資の先生」のアシスタントを名乗る者からLINEのグループチャットへの参加を求められたといいます。

このグループチャットには50人以上が参加していて、3000万円以上を投資すれば、1日あたり300万円の利益が出ると持ちかけられました。

「『初心者でももうけられる企画が実現しました』『みんなの資産をあわせて利益を拡大できる企画ができました』とうたっている。それをみなさんに講習で言っているので、なので信じてますね」（愛知県に住む40代の被害者）

「みんな一緒にやっている」こうした安心感もあってか、300万円ほどを振り込みました。

その後、約1カ月でアプリに表示される“資産額”はどんどん増え、7600万円に。

全額を引き出そうとしたところ、114万円の手数料を求められ、支払いましたが結局引き出せず…。

手数料を合わせた400万円ほどは、今も戻ってきていません。

「投資の手の込んだ手口に入ってみると、本当に信用してしまうので入らないでほしい。『入ったら終わり』だと思ってください。身内が何を言っても無理ですから」（愛知県に住む40代の被害者）

愛知県の2025年の被害件数は1542件と、都道府県別で全国ワーストでした。

被害総額も、前年の倍以上に膨れ上がる深刻な状況となっています。