CIRRAが、3月18日に発売する1st EP『one-way runaway / Always』の詳細を解禁した。

本作は、2025年12月16日配信リリースしたプレデビューシングル「one-way runway」と、1月28日配信リリースの「Close」に加え、ガルバトの最終審査で課題曲となった「All for Me」、さらにCIRRAとしての初の新曲「Always」の計4曲が収録されている。

「Always」の作曲・アレンジはAriana GrandeやXG他、国内外問わず数々の楽曲を手掛ける米プロデューサー・Shintaro Yasudaを起用。作詞は、M!LK「イイじゃん」のヒットも記憶に新しい、岡嶋かな多が手掛けている。覚悟を決めて進み出した力強さ、秘めた不安と切なさが表現された疾走感あるダンスビートとメロディに、不安を抱えたまま進みだそうとする気持ちが綴られた楽曲になっているという。

初回限定盤

通常盤

EPの初回限定盤に封入されるスクエアカードには、CIRRAのメンバーがオーディション時に綴っていた日記の一部を、デザインに入れ込んだ1st EPならではの封入特典となっている。さらにBlu-rayには、「one-way runway」のMVに加え、最終審査後にCIRRAが出演したテレビやイベントの裏側をまとめた「CIRRA: OUR BEGINNING -Behind the Scenes-」が収録される。

さらに、この後18時からはCIRRA公式YouTubeチャンネルにて、「Close -Vocal Performance Film」も公開される。「Close」の歌声にフォーカスをしたパフォーマンス映像もぜひ観ていただきたい。

https://youtu.be/Ht442-wu5PE

◾️1st EP『one-way runway / Always』

2026年3月18日（水）リリース

https://cirra.lnk.to/LJ3Wtc 初回限定盤 通常盤 初回限定盤 AICL-4883~4884 / 4,400円（税込）

・7inchサイズ紙ジャケ仕様

・スクエアカード封入（10枚）

・トレーディングカードA（全10種のうちランダムで1種封入） 通常盤 AICL-4885 / 1,800円（税込）

・初回仕様分：トレーディングカードB（全10種のうちランダムで1種封入） ▼収録内容

[CD]

・Always

・one-way runway

・Close

・All for Me [Blu-ray] ※初回限定盤のみ

・one-way runway (Music Video)

・CIRRA: OUR BEGINNING -Behind the Scenes-