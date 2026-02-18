モデルで女優の嵐莉菜(21)が18日までに自身のインスタグラムを更新。人生で初めての“ファミコン体験”を明かした。



【写真】な、なつかし過ぎる～!差し込むときは、「ふっ」と吹くのもお約束

「前に載せた投稿の後半をまだ載せてなかった～!」と、先月25日の投稿に続いて山梨県を訪れていた際の写真を公開。「本当に色々な姿の富士山を一日で見れました すっごく寒かったけど、楽しかった」「最後には、だーーいすきなほうとうを食べました ここのほうとうは本当に美味しくて、完食するのが寂しすぎるほど幸せでした」などと旅の思い出を振り返った。



続けて、「ホテルで、人生初のファミコンで遊びました!いつか触ってみたいと思っていたので、見つけた時すごく嬉しかったです」と“お宝発見”に感激。2004年生まれの嵐にとって、1983年発売の家庭用ゲーム機「ファミリーコンピュータ」は珍しかったようで、「マッピー初めては難しすぎたけど、どんどんコツを掴んできて、夢中になるほど楽しかった」と初めてのファミコン体験の感想をつづった。



昭和世代には懐かしいゲームソフト「マッピー」のカセット写真も投稿。ファンからは「マッピーじゃん!」「マッピーおもろいですよね BGMもいい」「最後にまさかのマッピー ファミコン創世紀時代の人間にとっては懐かし過ぎる」「おじさん的にはガッツリ世代なんですよ」といったコメントが寄せられている。



埼玉県出身の嵐は、母が日本とドイツのハーフ、父がイラン、イラク、ロシアのミックスという5カ国のマルチルーツを持つ。幼少期からキッズモデルとして活動し、女優・玉城ティナらを輩出したオーディション「ミスiD」で2019年にグランプリとViVi賞をW受賞。ViVi専属モデルのほか、ファッションショー、ドラマ、映画など幅広く活躍している。



（よろず～ニュース編集部）