元裁判官の瀬木比呂志氏は、離婚訴訟の現場で、時に「性的逸脱行為」が離婚の原因として持ち上がることがあると語る。もしも配偶者のスマホのカメラロールに盗撮画像を発見してしまったら……。それが即離婚に繋がるような夫婦間の軋轢になるであろうことは、想像に難くない。

しかし瀬木氏は「人間の性的指向自体は、どんな特殊なものであっても差別されるべきでない」という。その理由とは――。

ここでは、瀬木氏が裁判官を務めた経験から見えてきた人間の"本当の姿"について綴った『裁判官が見た人間の本性』（ちくま新書）から一部を抜粋して紹介する。



人間の性的指向の驚くべき多様性

人間の性について思うことは、その性的指向の驚くべき多様性である。その対象や方法については、人々が、少なくとも公的には眉をひそめがちなものをも含め、本当にありとあらゆるものがある。

やはり離婚訴訟で、あるいは家裁の事件全般で、まれに遭遇したり、ほかの裁判官たちから聞いたりしたことがあったのが、特殊な性的指向からくる逸脱行為、犯罪行為が夫婦間の軋轢の原因となる例だった。今でいうなら、たとえば、スマートフォンを用いた女性の下着盗撮行為等が典型的だ。

こうした場合について、それではその夫が全体的にみて普通でない人間かというと、必ずしもそうはいえない。確かに、犯罪に至ってしまったという意味では逸脱しており、また、それがよくない行為であるのはもちろんだが、それ以外の点ではまずまず普通の人間である例も多いのだ（なお、心理学者の書物である原田隆之『痴漢外来──性犯罪と闘う科学』〔ちくま新書〕も、同様のことを指摘している）。

中には、高度な能力をもち、知的に洗練された人物である場合さえある。後に「内なる悪」のセクションでも述べるが、一時期多発した裁判官の性的非行も、そのような例の一つだと思う（こうした事柄について私が深く考えるようになったきっかけの一つは、この一連の事件に対する驚きと危機感だった）。

性的逸脱は「性的コンプレックスが原因」？

フロイトは、幼児は多形倒錯的（性的嗜好が一定していない状態）であり、そのような幼児期性欲のさまざまな衝動が成人期までに統合、解消されることなく残存したものが各種の性的逸脱であるとみた。その後の精神分析学者も、人間関係のゆがみに基づく性的なコンプレックスをその原因とする例が多い。確かに、盗撮を含め犯罪行為に至る場合については、そうした側面もあるだろう。

しかし、犯罪に至らない単なる性的指向の多様性（性的逸脱というマイナス評価を受けているものをも含めて）について、はたしてそのようにいえるのだろうか。

アメリカで私が話したある犯罪学者は、こう語っていた。「表立っては許容されない性的な行為や関係を夢想する人々は、特に男性では、いくらでもいます。しかし、彼らのほとんどは、それを実現しようとはしませんし、犯罪も犯しません。私は、この相違こそが決定的なものだと思っています」

私の考えもこれに近い。

「母と交わる夢を見ることがある」と言われ…

上記に関連して、「禁忌に関する興味、願望」の例を挙げれば、ポルノサイトのインターネット検索について、男性では近親相姦関係がかなりあるほか、女装した男、ペニスのある女性等についてのものなども目立ち、女性では、女性に対する暴力を含んだ性的行為関連の検索が男性の2倍もあるという（セス・スティーヴンズ=ダヴィドウィッツ著、酒井泰介訳『誰もが嘘をついている ビッグデータ分析が暴く人間のヤバい本性』〔光文社未来ライブラリー〕 ）。後者については、怖い物見たさという側面も大きいかもしれない。しかし、女性がそうした検索を男性以上に行っているというのは、やはり驚きである。

この点については、私自身も、知人の法律家から、「実は、母と交わる夢を見ることがあるんだ」と言われて、「ふううん」と複雑な感情を抱いた記憶がある。しかし、前記の書物にみるビッグデータ分析の結果からすると、彼の夢想（彼の場合には、「夢」そのものだが）も、特に珍しいものではないのかもしれない。

以上のような事柄もまた、「世の初めから隠されてきた事実」の一例なのだろう。

人間の性的指向、嗜好は、本来、一定の方向性をもたない、どこに進んでゆくかわからない性質をもっていると思う。それは、人間の性というものが、本質的には人間の高度な意識の所産であり、その意味で「幻想」だからである。社会的な「幻想」には有害なものが多いが、性に関する限り、それから「幻想」を取り除いてしまえば、あとには、寒々とした裸のリビドーしか残らない。

多数派とは異なる性的指向、嗜好をもつ人々がいつどのようにしてそれを自覚したかを調査した結果によれば、「ある時ふとそれに気付いた」というのがほとんどで、特定の原因など見出せないというのも、上記のような事態の帰結だと思う。つまり、先にふれた精神分析学者たちの説明（性的コンプレックス原因説）は、根拠に乏しい。

また、性的指向の多様性については、ほとんどの場合、脳の器質的な問題も関係していないようである。高名な脳神経科学者エリック・Ｒ・カンデル（美術にも造詣が深い）も、「解剖学的な性別と性自認の不一致であるトランスジェンダーについては生物学的な基盤が明らかにされつつあるが、『性的指向の多様性一般』についていえば、ほとんど何もわかっていない」と述べている（『脳科学で解く心の病: うつ病・認知症・依存症から芸術と創造性まで』〔大岩ゆり訳。築地書館〕 ）。

この項に記してきたような理由から、私は、人間の性的な指向、嗜好それ自体については、どのような方向のものであっても価値的な差はなく、差別されるべきでもないと思う。また、犯罪行為やそれに準じる行為に至らない限り、非難されるべき事柄でもないと考える。

