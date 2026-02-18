令和ロマン・松井ケムリ、親からの“高級感あふれる”贈り物が話題「ブルジョワ〜」「初めてみました！」「さすがケムリ御子息」
お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ（32）が18日、自身のXを更新。親からもらったという“高級感”あふれる菓子を公開し、その豪華さにSNSで話題となっている。
【写真】「金箔はヤベェだろ」SNSで話題、松井ケムリが公開した親からの“高級感あふれる”贈り物
投稿で「親からもらったカステラに金箔のってた!!ラッキー!!」とコメントし、天面に贅沢に金箔をあしらった上質なカステラを披露。ふんわりとした生地の鮮やかな黄色に、きらめく金箔が重なり、まるで“高級スイーツ”のような特別感あふれる一品となっていた。
父が大和証券の副社長であることがたびたび話題になるなど、お金持ち中のお金持ちの家庭に生まれたケムリ。SNSでは「親御さんのセンスが素敵すぎて羨ましいわ〜！」「金箔入り初めてみました！」「カステラが輝いている」「ワォ!?豪華すぎる」「金箔はヤベェだろ」「ブルジョワ〜ラッキー」「さすがケムリ御子息ー」などと、豪華な贈り物に反響が集まっている。
