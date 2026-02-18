〈知り合いに「母と交わる夢を見ることがある」と言われて…元裁判官が語る「どんな性的指向も差別されるべきでない」と思う理由〉から続く

世の中に「毒親」という言葉が広まるにつれ「子供を傷つける有害な親とは決別するべし」という価値観も当たり前のものになりつつある。しかし、親と子の関係はそれほど単純に解決できるものなのだろうか？

元裁判官の瀬木比呂志氏は「親子関係の取扱いについては、慎重かつ細心であるべき」と語りながら、一方で「大変な人たちだった」という自身の父母について、複雑な思いを吐露する。

ここでは、瀬木氏が裁判官を務めた経験から見えてきた人間の“本当の姿”について綴った『裁判官が見た人間の本性』（ちくま新書）から一部を抜粋して紹介。両親が他界し、自身の子供たちが巣立った現在、瀬木氏が親子関係について思っていることとは……。（全3回の2回目／続きを読む）



「毒親」をめぐる見解の対立

私自身は好きな言葉ではないのだが、近年、「毒親」という言葉がよく使われる。元になったのは、『毒になる親 一生苦しむ子供』〔スーザン・フォワード著、玉置悟訳。講談社＋α文庫〕だ。アメリカに多い戦闘的セラピストである著者は、子供の人生を傷付けた親とは容赦なく徹底的に対決せよ、と説く。しかし、著者が、それによって親たちに起こる反応、親どうしの関係への悪影響、また自分自身と兄弟姉妹との間に生じうる溝などの問題は考慮する必要がないとしていることには、疑問も感じる。

親からの虐待が決定的にひどいものであった場合はともかく、そうとも言い切れない大半の場合（愛とエゴが混じり合っていた場合、親にも自分でコントロールしにくい各種の精神的な問題があった場合など。後者については、水島広子『 「毒親」の正体――精神科医の診察室から』〔新潮新書参照〕）についていえば、先のような問題についてもよく考えてみることが適切だろう。

子は、みずからの人生で壁に突き当たるとしばしば親の責任を問いたくなるものだが、たとえば性格上の問題についてみると、遺伝と環境いずれの要因が大きいかといえば、多くの場合には前者なのである（ティム・スペクター著、野中香方子訳『双子の遺伝子――「エピジェネティクス」が2人の運命を分ける』〔ダイヤモンド社〕、エイドリアン・レイン著、高橋洋訳『暴力の解剖学: 神経犯罪学への招待』〔紀伊國屋書店〕等）。そして、遺伝的要素についていえば、親から受け継ぐものではあっても、親に責任のあるものとはいいにくい。

親を全面的に否定することに潜む危険

前記の書物をも意識しつつやはりセラピストによって書かれた『不幸にする親―人生を奪われる子ども』〔ダン・ニューハース著、玉置悟訳。講談社＋α文庫〕は、親との直接の対決は、してもしなくてもよいのであり、その利害得失をよく考え抜いた上で決めるべき事柄だとしている。こちらのほうが正しいと思う。

また、親の全面的な否定は、結局、「そのような親は子どもをもつべきではなかった。その資格を欠いていた」という判断につながり、さらに、「したがって、自分は生まれてくるべき人間ではなかった。生まれてこないほうがよかった」という認識につながりかねない危険もある。

親との関係が子の人間としてのあり方に強く影響するのは事実だから、それが問題含みであった場合には、そのことを考え抜き、正確な認識をもつことは必要だろう。また、その結果として、親ときっぱりとした距離をとる、あるいは適切なバウンダリー（心理的境界）を設ける、という選択はありうるだろう。特に、親が執拗に子を支配し続けようとする場合については、そういえる。

だが、親との関係の持ち方にさまざまなヴァリエーションや含みのあることは、忘れないほうがいい。カフカの書いた『父への手紙』は、結局彼の父には渡されなかったが、1つの文学作品として残されることになったその手紙によってカフカが父に対する愛憎を昇華したことは、間違いないであろう。鶴見俊輔が、「私は、母が亡くなってから、母を愛することができるようになった」と記し、あるいは語っていること、有力な政治家であった父を反面教師としつつみずからの思想を組み上げていったことなども、参考になると思う。

「人生は、この親からしか生まれられないという必然と、誰もが必ず死ぬという必然の間に架かっている『まぼろしの橋』のようなものではないだろうか」

私は、そのように感じている。そうであるとするなら、「まぼろしの橋」の一方の橋脚ともいえる親子関係の取扱いについては、慎重かつ細心であるべきだろう。

大変な人たちだった私の父母

上記の部分にはわかったようなことを書いたが、実をいえば、それは、私自身の体験に基づく苦い内省あってのことだ。私の父母もまた、相当に大変な人たちだった。

父は、今川氏の分流が創姓したといわれる、周囲からやや孤立した村の出身で、その一族には、日本人の規格からいくぶん外れた、独立独歩の人間が多い。父の父親も若くして事業を起こし大きな成功を収めたのだが、早く亡くなってしまい、父とその異母妹は、彼らの祖母によって育てられた。

おそろしく勝気な人間だったこの祖母は、彼女が溺愛していたもう一人の息子に先の事業を任せた。彼は、たちまちのうちに事業をだめにし、子どもたちのためにとっておかれていた多額の遺産をも蕩尽した。さらに、父の祖母は、「この子はどの大学にでも入れるのだから、学校だけは続けさせるように」という先生たちの説得をも、にべもなくはねつけてしまった。こうして、父の運命は大きく狂わされることになった。

母は、そんな父に全面的に依存しながら生きていたが、思い込みと執念は異常なほど強い人で、何事も自分の思い通りにしないと気がすまない、というところがあった。

そういう親たちだったからこそ、子どもたちを東大に入れるなどということを、既定の方針とすることもできたのだろう。そのころには今よりもかなり難関だった東大法学部という私の進路は、いつの間にか決められてしまっていた。また、父は、兄が東大に1浪したことを苦々しく思っており、何度も「慢心していたから落ちたのだ」と口にし、母もそれに同調していた。それはつまり、私にはただ1回の失敗も許されないことを意味した。

しかし、これは本当に無茶な話である。この付加的な要請は、ほぼ親の見栄から発した、無意味かつ非常に残酷なものだったのだが、私の親たちは、そのことにほとんど気付かなかったようである。

私は、仕方なく、名古屋の名門校であった私の高校で、文系1位の成績をほぼキープし続けていた。できれば1回で合格してほしいというならともかく、絶対に1回で合格せよというなら、通常の合格ラインよりもかなり高いポイントを保っておくほかないからだ。子どものころから高校生時代までの重圧には、いうにいわれぬものがあった。

両親が持っていた学問に対する“手放しの信仰”

この一事からも明らかなとおり、両親の私に対するコントロールは、実に徹底したものだった。父は、教育はあまり受けられなかったものの議論では圧倒的に強かったし、母は、すべてのことを思い通りにしてやらないと気がすまない。それでも私が何とか「もった」理由については、それぞれから譲り受けたものがあったからというのも事実だが、私の小学校があった地域の、時代に取り残されてまどろんでいるような古い下町のやさしさに助けられたこと、また、書物と芸術という逃げ場、サンクチュアリだけは確保できていた（両親もそれには口をはさまなかった）ことが大きい。

私の両親は、上記のことからもわかるとおり、学問に対しては、ある意味手放しの信仰をもっていた。父は、戦争の時代に教育勅語も軍人勅諭も暗唱せず、それでも殴られることはなかったというくらいで、相当の批判的精神、反骨精神の持ち主だった（もっとも、そうしたことは、何かのついでにぼそっとつぶやくだけなので、細かいことまではわからない）。それでも、学問や学歴についてはきわめて弱かった。

その父は、私が裁判官になって留学もしてからは、人間が変わった。私の幼いころには面倒見のよい父親だったのだが、そういう部分が戻ってきた。兄の反抗、また、自分自身が大動脈瘤という致命的な持病を抱えたことも、大きかったと思う。相変わらずという部分もあったにせよ、全体としては、あきらめを知るやさしい人間となっていった。

ところが、母のほうはこじれてきた。そして、父が76歳で急死すると、支えを失った痛手も手伝って、思い込みの強さが妄想に近いものにまで発展していった。結局、大病院の老人病棟から、北関東にある至れり尽くせりの老人ホームに移ってもらうことになった。家に置くことは実際上不可能だったからである。

けれども、母はこれが不満でたまらず、訪問しても、電話でも、思い込みが相変わらず強い上に、「子供なんか産んでも何にもならない」、「本など書いても無意味だ」等々の暴言さえ吐くので、とうとう、私も疲れ切り、というより心理的な拒絶反応が起こってしまい、最後の数年間は、ホームから求めがあったときにしか会いにゆかなかった。

母は、結局、牧師の資格をもつ私の妻から洗礼を受け、クリスチャンとして亡くなった。最後の時点では、彼女に入信を勧めた何人かのホームの友人に囲まれており、それは、一つの救いだったと思う。

母は、22年間の長きにわたってそのホームに暮らし、98歳になる少し前に亡くなった。ホームの副院長は、葬儀の際に、「私の子どもが生まれた時に入ってこられ、ちょうどその子が大学を出て就職した時に亡くなられた」と述懐されていた。ほぼ一世紀を生きたことになる。

今になって思うこと

今になって思い返してみると、私と父母の関係は、偶然ではあるが、先にも述べた鶴見さんとその父母との関係の「相似形」といえる部分がないではない。たとえば、「母が亡くなってから、母を愛することができるようになった」という鶴見さんの感懐については、ほぼそのまま私のものでもある。

考えてみれば、父のように能力の高い人間にとって、当然に受けられたはずの教育が受けられなくなってしまったこと、また、下町で小売商を営むというなりわいが、どれほど耐えがたい苦痛であったか、それは私にも容易に想像できる。

母についても、岩盤のように硬い生来の気質、思い込みや依存心は、自分ではどうにもならない性格のものだったに違いない。また、父とは違って、勉強はできても、一歩離れた地点から醒めた目で物事を俯瞰する能力を欠いていた母にとって、客観的な内省が非常に困難だったことも、よくわかる。

そして、私自身も、親から受け継いだ性格的な特徴やその圧迫から受けたゆがみを、今度は自分の子どもたちの上に投射していた面のあったことは、否定しにくい。自分ではわかっているつもりでいて、実は、わかっている部分は、ごく表面的なものにすぎなかった。

確かに、私は、私の親がしたように、子供を、社会を見返すための、より強い言葉を使えば1種の「復讐」のための手段にはしなかった。しかし、それは、親と違って、私にはそうする動機がなかったからというだけのこと、自己確認と自己実現の欲求にがんじがらめという側面についていえば、むしろ父以上に強かったのである。

その子どもたちもそれぞれに巣立っていった現在の私の心境を記しているのが、この文章なのだ。

