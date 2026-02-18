¡Ú INI¡¦º´ÌîÍºÂç ¡Û¡ÈÇ¯²¼¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿ÈþÀÄÇ¯Ìò¡É¤òÇ®Ë¾¡¡¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡¦¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ë¥±¥ó¥«¤ò¡×°ì¿¨Â¨È¯¥à¡¼¥É¤Ë
INI¡¦º´ÌîÍºÂç¤µ¤ó¡¢¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡¦¿®»Ò¤µ¤ó¡¢¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¤µ¤ó¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¿¥ÆÆÉ¤ß¥Þ¥ó¥¬¥¢¥ï¡¼¥É 2025¡×¼ø¾Þ¼°¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú INI¡¦º´ÌîÍºÂç ¡Û¡ÈÇ¯²¼¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿ÈþÀÄÇ¯Ìò¡É¤òÇ®Ë¾¡¡¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡¦¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ë¥±¥ó¥«¤ò¡×°ì¿¨Â¨È¯¥à¡¼¥É¤Ë
ËÜ¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥Ê¥¿¥ê¡¼¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢½Ä¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Î¥Þ¥ó¥¬¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼»²²Ã·¿¤Î¥Þ¥ó¥¬¾Þ¡£º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¾Þ¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡ÖINI¡¦º´ÌîÍºÂç¾Þ¡×¡¢¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¾Þ¡×¤âÀß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤¤Ç¤¢¤ëº´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖINI¡¦º´ÌîÍºÂç¾Þ¡×¤Ë¡Ö¸Ï¤ì¤¿²Ö¤ËÎÞ¤ò¡×¤òÁª½Ð¡£Âç¿Í¤Î¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆàÀÄ½Õ²¦Æ»¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶ìÇº¤Î¤¢¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹¥¤¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¿´¾ð¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿´¶¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤á¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÁá¸ý¤ÇÇ®ÊÛ¡£
Á´¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿½÷À¤¬¡¢Ç¯²¼ÃËÀ¤È¤ÎÎø°¦¤òÄÌ¤·¤ÆºÆµ¯¤ò¿Þ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢MC¤«¤éàÇ¯²¼¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿ÈþÀÄÇ¯Ìò¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¡©á¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢à¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ãæ¿È¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¹¥¤á¤ÈÅú¤¨¤¿º´Ìî¤µ¤ó¡£
¤½¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤¬àËÍ¤È¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤É¤Ã¤Á¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©á¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤Ïà¤¨¡©¤¨¡©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©á¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÏÀÞ¤ì¤º¤ËàËÍ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤Ê¡©á¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤Ïà¤¢¡¼¡£Åú¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©á¤È¤ä¤ó¤ï¤ê¥¹¥ë¡¼¡£¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤Ïà¤Á¤ç¤Ã¤È¼ø¾Þ¼°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥±¥ó¥«¤òá¤ÈÌÜ¤ò¤Ä¤ê¾å¤²¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬¡£
MC¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤à¤Î¤¬»êÊ¡¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¿®»Ò¤µ¤ó¤ÏàËË¹ü¿Í´Ö¤Ï¡©á¤È¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤ò»ØÌ¾¡£¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤Ïà³§¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»Å»ö¤È¤«°ìÃ¶¡ÖÁ´ÉôÌµ»ë¡×¤·¤ÆÆÉ¤à¥Þ¥ó¥¬¡£¤¢¤ì¡¢¥¾¥¯¥¾¥¯¤¹¤ë¤¼¤§¡Á¡£»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¼¤§¡Áá¤È¡¢ÇØÆÁÅª¤ÊÆÉ¤ßÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«ËÜ¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâºîÉÊÉôÌç¡Ö¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ë½·¯ÊÅ²¼¤Î°½÷¤Ç¤¹¡×¡¢³¤³°ºîÉÊÉôÌç¡Öº£À¤¤ÏÅö¼ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û