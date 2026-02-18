カリブ海から追跡を実施

アメリカ国防総省は2026年2月15日、インド洋にて石油タンカー「Veronica III」に対してアメリカ軍の部隊が「臨検、海上阻止並びに乗船」を行ったと発表しました。

【画像】ヘリコプターによる臨検の様子を画像で

Veronica IIIは、2026年1月3日にベネズエラを出航し、2月15日時点ではマレーシア沖合の国際水域を航行していたとみられています。アメリカ国防総省によると、Veronica IIIはAIS（自動船舶識別装置）を切ったり、船籍を偽装するなどしてアメリカによる制裁を回避し、ベネズエラやイラン、ロシアなどの間で石油を輸送していたとみられています。

アメリカ国防総省によると、アメリカ軍はVeronica IIIの動向をカリブ海を航行している時点から監視していたといい、同船に対する臨検を公表した同省公式Xの投稿にて「距離はあなたを守らない（Distance does not protect you）」「国際水域は聖域ではない。陸、空、海を問わず、私たちはあなたを見つけ出し、正義を実現する（International waters are not sanctuary. By land, air, or sea, we will find you and deliver justice）」などと述べています。

ちなみに、アメリカ軍は2月9日にも同じくカリブ海から動向を監視していた制裁対象のタンカー「Aquila II」に対してインド洋で臨検を実施しており、今回はインド洋における2例目の臨検実施となります。