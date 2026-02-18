犬が眠ってしまう直前にみせるサイン

犬は「寝ます」「おやすみ」の言葉を発することはできなくても、その代わりに「そろそろ眠ってしまいそうだよ…」というサインをみせてくれています。

愛犬はどんなサインをみせてくれているのかを知っておくと、より愛犬の気持ちを理解することができ、快適に安心して眠れる環境を与えてあげることができるかと思います。

1.伏せの体勢でしきりにあくびをする

伏せの体勢でしきりにあくびをするのは、犬が眠ってしまう直前にみせるサインです。

そのまま目を細めたり、しぱしぱとさせたりしていたら眠りモードに入る寸前です。そのままコロンッと寝転がる瞬間は「かわいいッ♡」と口に出てしまいそうですよね。

2.瞬きの回数が増える

瞬きの回数が増えるのは、犬が眠ってしまう直前にみせるサインです。

飼い主のことを見ているようで、あまり視線が定まっていないようにも見えます。目が合ったとき、スッと逸らされてしまうこともあるでしょう。

「もう構わなくていいよ」のサインでもあります。視線が定まっていないように見えるのは、脳がお休みモードに切り替わるところだからでしょう。

3.同じ場所を何度もクルクル回る

同じ場所を何度もクルクル回るのは、犬が眠ってしまう直前にみせるサインです。

犬が寝床づくりをするときの行動のひとつです。野生であった頃の名残であるとされており、同じ場所を何度もクルクル回ることで、地面を踏み固めているのです。

寝床を整える意味もありますし、寝床の安全確認をする意味もあります。

4.両手をグーッと伸ばしてストレッチをする

両手をグーッと伸ばしてストレッチをするのは、犬が眠ってしまう直前にみせるサインです。

寝起きやお散歩前にも同じストレッチの動きをすることがあるのですが、眠ってしまう直前にみせるストレッチは、とにかくゆったりとした動きです。

“そんなに伸ばして大丈夫？痛めたりしない？”と心配してしまうほどです。筋肉を伸ばしてほぐすことで、体がリラックスして眠りやすくなるのかもしれません。

5.ベッドやクッションをホリホリする

ベッドやクッションをホリホリするのは、犬が眠ってしまう直前にみせるサインです。

これも野生であった頃の名残であるとされていますが、寝床づくりをしているところです。犬の気持ちとしては寝床を整えているのだと思いますが、飼い主は心配になることがあるかと思います。

あまりにも激しくホリホリしてしまうこともあり、ベッドが逆さまになってしまったり、ブランケットが丸まってしまったり、「寝にくいんじゃないの？」という状態になってしまうことがあるからです。

しかし、また飼い主が整えてあげても結局はホリホリしてしまうので、放っておいてあげても大丈夫です。もしくは、ホリホリしても形の変わらない寝床を用意してあげると良さそうです。

愛犬に熟睡してもらうためにできること

起きる時間・食事の時間・お散歩の時間・寝る時間など、生活リズムを一定に保ちましょう。自律神経や体内時計が整い、熟睡しやすく、良質な睡眠を取ることができるようになります。

夏は通気性がよく涼しい寝床を与えること、冬は保温性がよく暖かい寝床を与えることも大切です。室内の温度を22℃前後、湿度を50％くらいに保つと快適に眠ることができるでしょう。

まとめ

犬が眠ってしまう直前にみせるサインを5つ解説しました。

伏せの体勢でしきりにあくびをする 瞬きの回数が増える 同じ場所を何度もクルクル回る 両手をグーッと伸ばしてストレッチをする ベッドやクッションをホリホリする

犬が熟睡できるということは、体も心も満たされているということです。安心できる快適な環境が与えられているということでもありますし、穏やかな生活を送れているということでもあるでしょう。

(獣医師監修：後藤マチ子)