「お兄ちゃん達に似てますね」平愛梨、2歳息子の“イヤイヤ期”に見た成長を報告「すごいですねっ！」
俳優の平愛梨さんは2月18日、自身のInstagramを更新。息子の“イヤイヤ期”エピソードを明かしました。
【写真】平愛梨が明かす“2歳イヤイヤ期”
コメントでは、「男の子も料理出来るって本当に素敵」「みんな偉いな」「お兄ちゃん達に似てますね」「お兄ちゃんやママを見てるんですね」「フライパンできるのすごいですねっ！」などの声が集まっています。
(文:五六七 八千代)
「男の子も料理出来るって本当に素敵」平さんは「2歳イヤイヤ期」とつづり、2枚の写真を投稿。小さな手でフライパンと箸を握り、一生懸命お肉を焼く息子の姿が写っています。実はこの日、お弁当を作っている最中に泣きながら起きてきた2歳の息子。焦った平さんは、息子の気持ちを切り替えるためにお手伝いをお願いしてみると、「アッサリ」引き受けてくれたのだとか。この出来事を平さんは「バタバタな朝でも成長感じられた日」と、前向きに振り返っています。
年末年始はそれぞれの地元へ平さんInstagramでたびたび家族ショットを投稿しています。1月3日には「年末年始は互いの出身地に帰省することができて嬉しかったです」とつづり、2枚の写真を披露しました。1枚目は、夫でFC東京所属の長友佑都選手と子どもたちが写る家族ショット、2枚目は子どもたちが川で遊んでいる様子を写したものです。今後の投稿も楽しみですね。
