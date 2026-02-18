ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営するZOZOは、名古屋で初となるポップアップストア「ZOZOTOWN NAGOYA」を、2月26日〜3月8日の期間限定で開催する。

ZOZOTOWN NAGOYAでは、服を愛するZOZOスタッフが、ZOZOのファッションデータをもとに、ブランドの垣根を超えたトレンドアイテムを展開し、ZOZOTOWNならではの新たなファッションの楽しさを届ける。



「ZOZOTOWN NAGOYA」イメージ

店内には、ZOZOスタッフが今注目のアイテムをセレクトして提案するエリア「ZOZO SELECT ZONE」を設けており、厳選したアイテムを通じて、来場者が「今着たい、この春着たい」と思えるファッションとの出会いを提供する。さらに、ZOZOTOWNで人気の全17ブランドも入れ替わりで登場し、ZOZOTOWNならではのブランド横断の多様なラインアップを展開する。また、会場は「TOWN（街）」をイメージした空間設計で、来場者がZOZOTOWNの世界観を体感できる“リアルZOZOTOWN”を演出する。

同社は、消費者とリアルな場でつながり、ファッションの楽しさを体感できる機会を提供することで、「ファッションを『買う』ならZOZO」から「ファッションの『こと』ならZOZO」への進化を目指していく考え。



「ZOZOTOWN NAGOYA」イメージ

ZOZOTOWN NAGOYAは、ZOZOTOWNをリアルな空間で再現した、新しいファッションとの出会いの場。「ZOZO SELECT ZONE」では、ZOZOのファッションデータをもとに、「ストリングTシャツ」「アンバランススカート」といったトレンド予想から、「クロップドトップス」「ワイドデニムパンツ」といった春の定番まで、全71種類のキーワードを選出した。そこに、ファッションを愛するZOZOスタッフの視点を掛け合わせ、厳選したアイテムを展開する。さらに、「ローズフレグランス」「ツヤルージュ」といった注目のコスメも展示し、会場では試着やタッチアップを楽しめる。また、ZOZOTOWNに出店する人気ブランドが集結する「BRAND ZONE」では、この春おすすめのアイテムを紹介。キーワードや出店ブランドは期間中に入れ替わり、訪れるたびに新しいファッションと出会える点も特徴になっている。会場ではアイテムを実際に手に取り、二次元コードを読み取ってZOZOTOWNで購入できる。

外観はZOZOTOWNのブランドカラーである黒を基調とし、店内は街の公園を思わせる温かく親しみやすい空間が広がり、ブランドと消費者が自然に交流できる場となっている。ZOZOのデザイナーが創業当初のZOZOTOWNから着想を得て設計した空間は、回遊することでファッションのトレンドを自然に体感できる、リアルなZOZOTOWNの世界観を表現している。

［開催概要］

名称：ZOZOTOWN NAGOYA

開催期間：2月26日（木）〜3月8日（日）

開催時間：12:00〜19:00

※初日2月26日（木）のみ16:00〜19:00

※最終入場は18:30

開催場所：KITTE名古屋 1階アトリウム（愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号）

※JR名古屋駅から徒歩1分

入場料：無料

※一部コンテンツの参加や特典の受け取りには、ZOZOTOWNの会員登録（無料）およびアプリダウンロードが必要。事前の登録・ダウンロードをおすすめしている

ZOZO＝https://corp.zozo.com