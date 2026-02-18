カバヤ食品は、“噛むほどウマい、この弾力。”「タフグミ」ブランドから、「タフグミ グレフルフィーバー」を2月17日に期間限定で発売する。

「タフグミ」ブランドは、噛みごこちの良い高弾力食感とサワーパウダーの刺激が生む唯一無二の“噛み続けたくなる、やみつきのウマさ”が特長とのこと。

「タフグミ グレフルフィーバー」は、男性だけでなく女性からの人気も高いグレープフルーツを、「タフグミ」らしいサワーパウダーの刺激的な爽快感とあわせた。ほろ苦さと酸味が効いたホワイトグレープフルーツ風味の“グレープフルーツα”と、フルーティーな甘みが特長であるピンクグレープフルーツ風味の“グレープフルーツβ”の2種アソートによるウマさのフィーバータイムを楽しめまする。

「タフグミ グレフルフィーバー」は、フレッシュな2種のグレープフルーツフレーバーで満足感と爽快感を届け、あと少し「タフ」な頑張りが必要な人を後押しする。

「タフグミ グレフルフィーバー」は、高弾力で厚みのあるキューブ型によって、食べごたえと噛みごこちの良さを両立した“やみつき”になるウマさの弾力品質となっている。食べ始めに感じるサワーパウダーのパンチと程よい甘みをアソートで楽しめる“やみつきの”ウマさだとか。甘みと酸味のバランスがやみつきになる「α」「β」2種のグレープフルーツアソートした。ジューシーなグレープフルーツが弾ける、シズル感のあるパッケージデザインｍになっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月17日（火）

カバヤ食品＝https://www.kabaya.co.jp