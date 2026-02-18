千趣会の通販事業ベルメゾンは、雑貨ブランド「SWIMMER（スイマー）」とコラボレーションした新作ウェアを2月19日からベルメゾンネットで販売を開始する。

これまで展開してきたベビー・キッズ向けアイテムに加え、今回シリーズ初となる、ユニセックスで着用できるキッズ半袖Tシャツ（全4デザイン）と、「SWIMMER世代」である30代を中心とした20代から40代の幅広い世代の女性に向けたレディースアパレル（全2デザイン）を新たに展開する。





レディースアパレル（大人用）は、ベビー・キッズアイテムのアートモチーフとリンクさせたデザインとのこと。さりげないペア感が楽しめるので、気負うことなく着用でき、初めての「親子おそろい」としても取り入れやすいアイテムになっている。

ユニセックス・キッズアイテムは、これまでのファンシーなデザインに加え、SNSを通じて寄せられた「男の子にも着せたい」という消費者の声を反映して開発した。ネイビーやブルーなど落ち着いたカラーとシンプルなデザインを採用し、性別を問わずSWIMMERの世界観を楽しめるラインアップへと進化している。

［小売価格］

キッズ半袖Tシャツ（全4デザイン）：1590円

レディースアパレル（全2デザイン）：3490円

（すべて税込）

［発売日］2月19日（木）

千趣会＝https://www.senshukai.co.jp/main/top/index.html