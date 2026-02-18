株式会社VAZと株式会社TWIN PLANET（ツインプラネット）の両社によるアイドルプロジェクトより、11人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」（略称:あるぷす）が18日、「青春のエフェクト」をデジタルリリースし、デビューを果たした。

「α＋」は、スターティングメンバーとして、女子中高生を中心に人気を誇るYouTubeチャンネル「めるぷち」でセンターを務めた瀬乃真帆子ら5人を発表後、2025年10月よりオーディションを実施。6人の合格者が加わり、計11人で結成した。今後「世界中の“やってみたい”をチアアップしよう！」をスローガンに、表向きの“盛れた自分”が評価されるSNS時代において、心の奥の本音に寄り添い「一歩踏み出す勇気を応援」するアイドルグループとして活動する。

ライブデビューは、3月15日に国立代々木競技場第一体育館で開催される、国内最大規模のアイドルとファッションの祭典「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」に決定。同イベントのオープニングアクトに出演し、「α＋」として初めてパフォーマンスを披露する。

デビュー曲となる「青春のエフェクト」は、青春の疾走感を凝縮した爽快感あふれる王道アイドルソング。強がって「意味のない努力はしない」と脳内会議を繰り返す少女が、誰かを思う純粋な気持ち（＝好きのスピード）によって、自分自身の殻を破っていく姿を描いている。本作は、女子中高生を中心に人気を誇るYouTubeチャンネル「めるぷち」にて現在開催中の大型プロジェクト「めるぷちオーディション2026」のテーマソングにも決定した。

瀬乃真帆子は「好きな人を想って脳内会議ばかりしてしまう主人公が、自分の心の底の気持ちに気付いた瞬間から、好きのスピードが加速していく、その心の変化を1曲を通して感じられるところが私は大好きです。ラストサビの“こんな加速度知らなかったの”では、心の底の本音に気付いたからこその、初めての感覚と出会います。その気持ちを大切にしながら、皆様に届けられるように歌っていきたいです」と込めた思いをコメント。「恋愛だけでなく、何かに挑戦したい、頑張りたいと思っているすべての方が、自分の心の声に耳を傾けるきっかけになる楽曲になってほしいと思っています。メンバー11人で、それぞれの想いをのせて、素敵な1曲に作り上げていきます！」と意気込んだ。