3児の父・つんく♂、17歳長男の仮免練習姿公開「ベンツで練習豪華すぎる」「大きくなってる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/18】音楽家／総合エンターテインメントプロデューサーのつんく♂が2月17日、自身のInstagramを更新。ハワイで長男が仮免許での運転練習をする様子を公開した。
【写真】天才音楽プロデューサー「大きくなってる」17歳長男が左ハンドルのベンツで仮免練習する姿
つんく♂は「ハワイにて、仮免の長男の練習に付き合うパパ」と記し、ベンツのマークがついた左ハンドルの車の運転席に座りハンドルを握る長男の姿を公開。「心臓バクバク〜。もうすぐ本テストだ！」と緊張をつづった。
この投稿に、ファンからは「息子さん頑張れ」「大きくなってる」「隣でドキドキですね」「ガッチリハンドル握ってて緊張が伝わる」「ベンツで練習豪華すぎる」などと反響が寄せられている。
つんく♂は2006年8月に元モデルの女性と結婚。2008年4月に双子の男児と女児が誕生し、2011年3月には第3子となる女児が誕生した。2016年からはハワイに移住している。（modelpress編集部）
◆つんく♂、ハワイでの長男の仮免練習公開
◆つんく♂の投稿に反響
