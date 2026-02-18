その頑張りは逆効果？彼氏のちょっとズレた気遣い９パターン
彼女を喜ばせたい一心だったはずが、「的外れ」だと思われると、むしろマイナスの印象を与えてしまうもの。好意のすれ違いにならないよう、女心をよく理解したいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に、「その頑張りは逆効果？彼氏のちょっとズレた気遣い」をご紹介します。
【１】仕事が忙しすぎる彼女を気遣って、「俺のことはしばらく放っておいていいよ」
「つまり私を支えてくれる気はないのね」（20代女性）というように、「会えなくても平気」と同義のセリフは、彼女を突き放したと誤解されてしまうようです。「返事は無理しないでね」と伝えつつ、こまめにメールするくらいがちょうどいいでしょう。
【２】ストレートに愛情表現しようと、口癖のように「好きだよ！好きだよ！」
「なんか安っぽくて聞き流しちゃう」（20代女性）というように、本来なら感動を呼ぶ愛の言葉も、安易に言いまくれば重みが薄れるようです。彼女をギュッと抱き締めながらささやくなど、言葉だけでなく態度で真剣みを伝えたいところです。
【３】事前の予告もなしに高級レストランへ連れて行き、「サプライズディナーだよ！」
「せめて『オシャレして来てね』くらい言っておいてほしかった…」（20代女性）というように、ドレスコードがあるレベルのお店に何の準備もなく連れて行けば、彼女に恥をかかせてしまいそうです。サプライズ度が高いときほど、事前の一言は必須でしょう。
【４】細かい発言を逐一メモに取り、「これ好きだったよね。全部覚えてるよ！」
「そこまでいくと怖い」（20代女性）というように、好きなモノを覚えてもらって感動する女性は多いものの、あまりに緻密だと不気味に映るようです。実際にメモを取っていたのだとしても、「前に言ってなかった？」と、あくまでもさりげなく口にしたほうがいいでしょう。
【５】疲れていそうな様子を過剰に心配して、「大丈夫？大丈夫？ホントに大丈夫？」
「何度も聞かなくていい。オドオドしないで」（20代女性）というように、不調そうな彼女を気に掛けるのはいいですが、しつこく聞くだけでは逆効果のようです。近くの休憩できそうなカフェをすぐ探すなど、対策を行動で示す必要があるでしょう。
【６】彼女がすべきことを勝手に代行して、「やっておいてあげたからね！」
「仕上がりが中途半端で、大抵やり直すハメになる」（20代女性）というように、忙しい彼女をフォローしたつもりが、逆に余計な手間を増やすことになるケースです。自己判断で慣れない作業に手を出すより、まず「何か手伝えることある？」と本人に尋ねましょう。
【７】好みにできるだけ合わせようと思い、「どこ行きたい？何食べたい？」
「なんでもかんでも聞かないで。ご機嫌取りみたい」（20代女性）というように、彼女の期待に応えたいあまりにデートの主導権を預けてしまうと、「情けない男」と思われてしまうようです。彼女を気遣いつつも、最後まで自分がリードする気概は忘れてはいけないでしょう。
【８】約束の時間よりも大分早く着いて、「もう待ってるよ！」
「女は準備に時間が掛かるんだから、焦らせないで」（20代女性）というように、待ち合わせ場所に早く着くのはマナーとしては正解ですが、急かすように連絡すると「ペースを乱された」と感じさせてしまうようです。約束の時間まで余裕たっぷりに待っていましょう。
【９】素直に褒めたつもりがイヤミに取られる、「今日の化粧いいね！」
「引っかかる褒め方。普段はダメってこと？」（20代女性）というように、「限定的なセリフ」を選んだせいで、その裏を深読みされてしまったケースです。「今日は一段とかわいいね！」などと、余計な含みをもたせず絶賛するほうが喜ばれるでしょう。
良かれと思った行動が、彼女の期待にそぐわなければ、逆効果を招くことも。せっかくの気遣いが自己満足にならないようにしたいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2014年9月9日から13日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】仕事が忙しすぎる彼女を気遣って、「俺のことはしばらく放っておいていいよ」
「つまり私を支えてくれる気はないのね」（20代女性）というように、「会えなくても平気」と同義のセリフは、彼女を突き放したと誤解されてしまうようです。「返事は無理しないでね」と伝えつつ、こまめにメールするくらいがちょうどいいでしょう。
「なんか安っぽくて聞き流しちゃう」（20代女性）というように、本来なら感動を呼ぶ愛の言葉も、安易に言いまくれば重みが薄れるようです。彼女をギュッと抱き締めながらささやくなど、言葉だけでなく態度で真剣みを伝えたいところです。
【３】事前の予告もなしに高級レストランへ連れて行き、「サプライズディナーだよ！」
「せめて『オシャレして来てね』くらい言っておいてほしかった…」（20代女性）というように、ドレスコードがあるレベルのお店に何の準備もなく連れて行けば、彼女に恥をかかせてしまいそうです。サプライズ度が高いときほど、事前の一言は必須でしょう。
【４】細かい発言を逐一メモに取り、「これ好きだったよね。全部覚えてるよ！」
「そこまでいくと怖い」（20代女性）というように、好きなモノを覚えてもらって感動する女性は多いものの、あまりに緻密だと不気味に映るようです。実際にメモを取っていたのだとしても、「前に言ってなかった？」と、あくまでもさりげなく口にしたほうがいいでしょう。
【５】疲れていそうな様子を過剰に心配して、「大丈夫？大丈夫？ホントに大丈夫？」
「何度も聞かなくていい。オドオドしないで」（20代女性）というように、不調そうな彼女を気に掛けるのはいいですが、しつこく聞くだけでは逆効果のようです。近くの休憩できそうなカフェをすぐ探すなど、対策を行動で示す必要があるでしょう。
【６】彼女がすべきことを勝手に代行して、「やっておいてあげたからね！」
「仕上がりが中途半端で、大抵やり直すハメになる」（20代女性）というように、忙しい彼女をフォローしたつもりが、逆に余計な手間を増やすことになるケースです。自己判断で慣れない作業に手を出すより、まず「何か手伝えることある？」と本人に尋ねましょう。
【７】好みにできるだけ合わせようと思い、「どこ行きたい？何食べたい？」
「なんでもかんでも聞かないで。ご機嫌取りみたい」（20代女性）というように、彼女の期待に応えたいあまりにデートの主導権を預けてしまうと、「情けない男」と思われてしまうようです。彼女を気遣いつつも、最後まで自分がリードする気概は忘れてはいけないでしょう。
【８】約束の時間よりも大分早く着いて、「もう待ってるよ！」
「女は準備に時間が掛かるんだから、焦らせないで」（20代女性）というように、待ち合わせ場所に早く着くのはマナーとしては正解ですが、急かすように連絡すると「ペースを乱された」と感じさせてしまうようです。約束の時間まで余裕たっぷりに待っていましょう。
【９】素直に褒めたつもりがイヤミに取られる、「今日の化粧いいね！」
「引っかかる褒め方。普段はダメってこと？」（20代女性）というように、「限定的なセリフ」を選んだせいで、その裏を深読みされてしまったケースです。「今日は一段とかわいいね！」などと、余計な含みをもたせず絶賛するほうが喜ばれるでしょう。
良かれと思った行動が、彼女の期待にそぐわなければ、逆効果を招くことも。せっかくの気遣いが自己満足にならないようにしたいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2014年9月9日から13日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査