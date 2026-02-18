１８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、この日召集された特別国会で高市早苗首相（自民党総裁）が衆院本会議の首相指名選挙において第１０５代首相に選出されたことを報じた。

首相任命式と閣僚認証式を経て、日本維新の会との連立政権による第２次高市内閣を発足させる高市首相について、コメンテーターで出演のフリーアナウンサー・古舘伊知郎氏は「もう急いでもらいたいですね。そりゃまあ、議長選挙とか首班指名というのは儀式だからしようがないんだけど、とにかく早くやってほしい」と高市政権の衆院選の公約だった消費税減税について、まずコメント。

「例えば国民会議で２年間の時限付きとは言うものの食料品の税率をいったんはゼロにするということだって本当にやる気があるんだったら国民会議にかけなくても自民単独で３分の２以上取ってますから。思い切って横暴と言われようとも急げばいいわけですよ。でも、なかなかそうはいかない。いろんな考えがあるわけですよ」と続けると「だったら春の値上げラッシュに間に合わなくなりますよ。ましてや円安傾向は否めない中で。そういうことを考えると、僕はとにかく早くやってもらいたい」と訴えていた。