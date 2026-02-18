【名物行事舞台裏】早春の伊豆恒例｢河津桜まつり｣町の一大イベント支える主催者の工夫とは(静岡･河津町)
2月7日に開幕した「河津桜まつり」。これは開幕から10日程が過ぎたきょう18日の映像です。
場所によっても様々ですが、全体的には7分咲きで、これから満開を迎えるところが多いということです。。
私･徳増が取材したのは先週13日･金曜日、この日、見頃宣言も発表され、遠方からも多くの人が訪れていました。
（観光客）
「きれいですね。少し早めだけど来週は混みそうだし」
約850本が4キロメートルに渡って続く河津川沿いの並木は、ピンクのトンネルが色鮮やかに咲き誇っていました。
（河津桜まつり 実行委員会 関 圭宏 会長）
「河津桜は日本全国に広がりつつあって、河津に来なくても河津桜を見られるような状況になって来たものですから、日本人が少しずつ減ってきて、インバウンドの人がそこを補ってくれている」
外国人のバスツアーも多く、この日、声をかけただけでも、ロシア、タイ、香港、台湾、など様々な国から来ていました。
（フランスからの観光客）
「（フランスには）河津桜のような桜はないよ。普通の桜が公園に2、3本。ここまで美しくはないね」
こうしたインバウンド需要に応えていくとともに、もう一つの課題が、国内の若者へのアプローチです。
（河津桜まつり 実行委員会 関 圭宏 会長）
「地元の人がスイーツとか開発して販売したりして…若い世代にアプローチしている」
若い世代を意識して「食べ歩きグルメ」を用意。これは好評のようです。
（裾野市からの家族）
Q.お目当ては？
「食です、桜よりも食。食を目当てに来ている」
さらに、桜並木を見下ろせるこのテラスでは、下田市から期間限定のカフェが出店し、伊豆のかんきつや桜葉を使った商品、オリジナルのカフェラテなどを提供しています。
（徳増 ないる キャスター）
「にぎやかなところから離れて、桜を眺めながら一息つくの最高ですね」
（NEED U 代表 板橋 隼平さん）
「日ごろから見ていた河津桜や海の綺麗さを、より発信できればと思って…出店した。幅広い世代の人に楽しんでもらえたら」
多くの人に楽しんでもらおうという様々な試みの一方で、町にはある問題も抱えていました。
人口6300人のこの街に、例年50万人以上もの観光客が訪れる中、例年車による混雑が目立ちます。解決策として導入したのが…。
（徳増 ないる キャスター）
「混雑時には駐車場に車が入りきらないこともあるため、ことしから新たに導入されたのがAIを活用した配信です。このようにカメラが設置されて、駐車場の混雑状況を把握することができます」
HPや会場に設置されたQRコードを読み取ると、近くで空きのある駐車場を確認することができるサービス。スマホやパソコンで簡単にチェックすることができます。
（河津町産業振興課 渡辺 亮平さん）
「毎年、交通渋滞が深刻な課題になっていまして。観光庁のオーバーツーリズム対策の補助金を活用してAIのカメラを設置して、ご協力いただいている民間の駐車場の皆さんには、タブレットやスマートフォンで混雑状況を設定できるようなシステムを導入させていただいていますので、それを活用して少しでも混雑状態を緩和できる形を目指している」
実際の駐車場利用者は…。
（駐車場利用者）
「日曜日に何度か来ていますけど、めっちゃくちゃ混んでます。9時までに着かないと入れない」
Q.混雑状況を確認できることを知っていましたか？
「知らなかった。あったら使いたいですよね」
（駐車場利用者）
Q.混雑具合を確認できることを知っていましたか？
「いや、知らないです。便利ですよね。毎年来ているので、次来る時は使ってみようと思います」
町は、幅広く活用してもらうため周知していきたいと話しています。
静岡県もまた交通渋滞解消にと、JR東海と連携し、三島駅と土肥港からワンコインバスの運行を2026年から始めました。これは事前に予約が必要です。
河津町を訪れてもらい、大切な恒例行事を、これからも守っていこうと主催者の試行錯誤は続きます。