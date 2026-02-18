いままで以上にスポーティに

アルピーヌが来年発売予定の『A110』の後継となる新型EVは、プラットフォームと主要部品をルノー5ターボ3Eと共有する。

【画像】アルピーヌはどのような「未来」を思い描いているのか？【A290とA390を詳しく見る】 全33枚

アルピーヌのフィリップ・クリーフCEOは、先日パリで開催された自動車イベント『レトロモビル』でAUTOCARの単独インタビューに応じ、両車の密接な関係性を明かした。新型EVからは複数の派生モデルが生み出され、ポルシェ911に対抗することになるという。



A110の次世代モデルは高性能EVとなる（画像は現行モデル）

新型EV（A110の名称は継続）は現行モデルより「わずかに」全長が長いものの、4灯式ヘッドライトやミドシップ車らしいシルエットは継承される。

3代目となる新型A110とルノー5ターボ3Eは、『アルピーヌ・パフォーマンス・プラットフォーム』（APP）と呼ばれる新開発のアルミ製シャシー構造を採用する。70kWhバッテリーを乗員後方に配置することで、車高を低く抑える設計だ。

したがって新型A110の全高は現行モデルと同等になる、とクリーフCEOは述べた。ドライバーの足はF1マシンのように高めに位置し、シートは大きくリクライニングするなど、さらにスポーティなドライビングポジションになるようだ。

四輪駆動バージョンにも期待

最高出力は現行A110 Rウルティムの350psを上回ると見込まれる。リアに搭載された2基の電気モーターで駆動するが、5ターボ3Eと同様にインホイールモーターが採用される可能性もある。

5ターボ3Eでは、インホイールモーターにより合計出力540psを発生。0-100km/h加速は3.5秒未満、最高速度は270km/hとされている。



新型A110とプラットフォームを共有するルノー5ターボ3E ルノー

APPは多様なパワートレイン構成に対応可能なため、フロントモーターを追加した四輪駆動版A110の登場も期待できる。ただし、障壁の1つとなりそうなのが価格だ。参考までに、2027年発売予定の5ターボ3Eは14万ポンド（約2900万円）から。

フランス流「匠の技」を継承

クリーフCEOはAUTOCARに対し、新型A110の目標車両重量は約1500kgに設定され、バッテリーの持続性能についてはニュルブルクリンクを全開走行で3周、あるいは公道走行で480km以上の航続距離を実現すると語った。

同氏は2023年にアルピーヌに移籍する前、フィアットやフェラーリ（458スペチアーレと296 GTBの開発を主導）でエンジニアとして経験を積んだ人物。そんな彼がアルピーヌの特性として挙げたのが、軽さ、繊細なハンドリング、そしてフランス流の「サヴォアフェール（匠の技、職人技）」だ。

特に、サヴォアフェールは現行A110にも見られ、次の世代に引き継がなければならないと考えているようだ。

インテリアで重視していること

新型A110は、物理的な操作系を重視したコックピットを導入する。ルノーから流用したものではなく、アルピーヌ初の専用設計のインテリアとなる。

求められているのは、ドライバーの集中力を妨げるような要素を最小限に抑え、これまで以上に没入感のあるドライビング・エクスペリエンスを実現することだ。そのため、デジタルスクリーンは最小限で、アナログ中心のインテリアが予想される。



現行A110のインテリア

デザイン責任者アントニー・ヴィラン氏は以前AUTOCARに対し、新型A110のキャビンは「新世代」であり、「同じ要素を維持しつつ、さらに進化させる」、「物理的なボタンを多く配置し、デジタルな要素は最小限に抑える」と語っていた。

ヴィラン氏によれば、「あらゆる機能を直感的に操作できる」設計にすることで、ドライバーは「マシンとの感情的な結びつき」を築けるという。

「スポーツカーを購入する時、ドライバーは自分でコントロールしたいと願うものです。クルマを運転しコントロールするのはクルマではありません。人間です」とヴィラン氏は付け加えた。

グローバルを視野にラインナップ拡充

アルピーヌは新型A110で複数の派生モデルを計画している。クリーフCEOによれば、少なくとも4種類の2ドアモデルが展開されるという。クーペ、コンバーチブル、そしてそれらのロング版4人乗りGTだ。

クリーフCEOは、ポルシェ911との比較を重要視している。より多くの製品を投入し、ブランド認知度を高めた後、顧客がアルピーヌとポルシェのどちらを選ぶかで「迷う」時代が来ることを思い描いているのだ。



アルペングローHy6コンセプト

3年前にアルピーヌのCEOに就任した際の最大の使命は、7年間で7車種を投入することだったという。そのうち『A290』と『A390』の2車種はすでに販売中であり、新型A110も間もなく登場する。

その後、米国市場向けにA390より大型のSUVが計画されている（ただし、現在ではその優先順位は低くなっている）。そして、アルピーヌブランドが十分に成長すれば、ル・マン耐久レーサーの影響を受けた超高級ハイパーカーが登場する見込みだ。

このハイパーカーは、水素燃焼のV6エンジンを搭載した『アルペングロー』コンセプトの量産バージョンで、APPプラットフォームを使用する可能性が示唆されている。

アルピーヌが目指す「3つの柱」

クリーフCEOは今後のモデル展開を3つの柱に分類している。第一にA110だ。ブランドのアイコンとして「刷新に刷新を重ねていく」存在である。

次にA290やA390のような「日常における非日常感」を演出するモデルがある。この柱は今後拡大が見込まれ、大型ステーションワゴンの可能性についても言及があった。



アルピーヌブランドの今後の展開には注目したい。

そして3つ目の柱は「最大限」のものを提供するハイパーカーだ。非常に高い性能を持つだけでなく、ハイレベルのカスタマイズ性を実現しなければならないとクリーフCEOは述べた。

しかし、そのためには、100万ユーロ（約1億8000万円）台の超高級車を販売できるだけのブランドを構築することが不可欠だという。この点では、アルピーヌF1チームが貢献することになるだろう。

現時点では、アルピーヌは新型A110の開発に尽力している。

「スポーツカー市場は全世界で36万台規模です」とクリーフCEOは言う。「このうち約9万台が欧州、9万台がアジア、18万台が米国で販売されています」

「新型車はまず欧州で発売し、次にアジアへ展開します。その後、条件が整えば米国にも進出する予定です」

「しかし、今後4年ほどは、やるべきことが山積みです」