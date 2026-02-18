辻希美、“具だくさん”手作りピザを披露「オーブンさえあれば焼けるピザにハマって毎日焼いてます 笑」
タレント・杉浦太陽（44）の妻でタレントの辻希美（38）が16日、自身のブログを更新。“具だくさん”な手作りピザを披露した。
【写真】「具沢山で作ると食べ応えあって最高」“ハマっている”手作りピザ披露の辻希美
辻は12日のブログで「引っ越しします リビングを…!!!! 笑」とちゃめっ気交じりにつづり、自宅内で大きな配置換えを行ったことを報告。「と言うのも今日から床暖の工事が始まりましてリビングをスタジオに移動させました笑」と明かしていた。
この日のブログでは「今キッチンがほぼ使えない状態でバレンタインからホームベーカリーにハマりオーブンさえあれば焼けるピザにハマって毎日焼いてます 笑」と、現在のキッチン事情を伝えた。
公開された写真には、大きめにカットされた具材がたくさんのったボリューム満点のピザが写っており、「具沢山で作ると食べ応えあって最高」と満足げな様子。5人の子どもたちの胃袋を支えるママとしてメニューの構想は尽きないようで、「次はツナマヨとか照り焼きピザとかやろうと思ってるょ」と、次なる新作への意欲もつづった。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生した。
