BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が16日に放送され、金村義明氏（62）、大塚光二氏（58）の解説者コンビがゲスト出演。大会連覇を懸けて3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパン“最強スタメン”について語った。

今回の番組MCはお笑いコンビ「TIM」のレッド吉田（60）とフリーアナウンサーの上田まりえ（39）。収録は昨年12月、しかも年末とあって連日の忘年会で飲んで歌ってしゃべり倒した金村氏は喉を痛めてガラガラ声だったが、西武時代にチームメートだった仲良しコンビで3回目の番組登場とあって息の合ったトークを披露した。

番組恒例のコーナー「俺のベスト9」では「WBC特別編」をすることに。2025年12月の収録ながら2026年3月開催のWBCにおける最強スタメンをそれぞれ組んだ。

「1番・DH」には、ともに今回打者に専念する大谷翔平投手（31）の名前を書き込んだ2人。

大谷の次を打つキーマンには金村氏が鈴木誠也外野手（31）、大塚氏が近藤健介外野手（32）を選び、4番には金村氏が岡本和真内野手（29）、大塚氏は村上宗隆内野手（26）を据えた。

また、8番にはそろって巨人・岸田行倫捕手（29）の名前を入れ、「投手がメジャー級ばっかり。捕手はあんまりリードはいらない」（金村氏）「投手がエゲツない。投手が投げたいボールを投げる。その中で一番打撃がいいのって誰なの？って時に岸田」（大塚氏）と説明したが、岸田は今回のWBCメンバーには落選している。

2人が2025年12月時点で選んだWBC最強スタメンは以下の通り。

【金村義明氏のWBC最強スタメン】

1番・ＤＨ 大谷翔平（ドジャース）

2番・右翼 鈴木誠也（カブス）

3番・左翼 近藤健介（ソフトバンク）

4番・一塁 岡本和真（ブルージェイズ）

5番・三塁 村上宗隆（ホワイトソックス）

6番・中堅 森下翔太（阪神）

7番・遊撃 小園海斗（広島）

8番・捕手 岸田行倫（巨人）

9番・二塁 牧秀悟（DeNA）

※2025年12月時点

【大塚光二氏のWBC最強スタメン】

1番・ＤＨ 大谷翔平（ドジャース）

2番・左翼 近藤健介（ソフトバンク）

3番・右翼 鈴木誠也（カブス）

4番・三塁 村上宗隆（ホワイトソックス）

5番・一塁 岡本和真（ブルージェイズ）

6番・二塁 牧秀悟（DeNA）

7番・中堅 森下翔太（阪神）

8番・捕手 岸田行倫（巨人）

9番・遊撃 右投手の時は小園海斗（広島）、左投手の時は村林一輝（楽天）

※2025年12月時点