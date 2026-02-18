「気温差がスゴイ」 山下美夢有がタイ決戦に“ワクワク”の初出場
＜ホンダLPGAタイランド 事前情報◇18日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーは春のアジアシリーズが始まる。米2年目の山下美夢有は今大会に初出場。上位者のみが出場できるエリートフィールドで、フィールド2番手につけている。
【写真】デカすぎる？ 山下美夢有がバイクに乗ったら
昨年は「AIG女子オープン」（全英）を含む2勝を飾り、ルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）を獲得。3週前に行われた今季開幕戦「ヒルトングランドバケーションズ・トーナメント・オブ・チャンピオンズ」では5位に入った。「この舞台に立つことができてとてもうれしく思います。この試合は初めてでとてもワクワクしているし、あすからの4日間が楽しみです」赤道にほど近いタイの気温は35度前後まで上がり、湿度はかなり高い。日本から現地入りした山下にとって「気温差がスゴイ」と驚くが、丁寧に調整を進めている。初めて回るサイアムCCはフェアウェイが「ウェット」でランが出ず、2打目以降に長い番手を持たされることになりそう。さらにコースのアップダウン、横幅が狭い砲台グリーンが、さらに難化させる。「タテ距離が難しい。精度も求められる」。タイでも存在感を発揮したい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
大会初日の組み合わせ＆スタート時間
推薦出場だけど…吉田優利だけポイント加算される理由「1点でも入るのはよかった」
原英莉花は中国、渋野日向子は米本土戦まで持ち越し？ 日本勢15人の今季初戦はどこになる？【米女子ツアー基礎知識】
過去には宮里藍が優勝…ホンダが紡ぐ21年の歴史 ホンダLPGAタイランドが19日開幕「大会を盛り上げられるように」
【超貴重】山下美夢有の“勝者の証”ロレックス
【写真】デカすぎる？ 山下美夢有がバイクに乗ったら
昨年は「AIG女子オープン」（全英）を含む2勝を飾り、ルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）を獲得。3週前に行われた今季開幕戦「ヒルトングランドバケーションズ・トーナメント・オブ・チャンピオンズ」では5位に入った。「この舞台に立つことができてとてもうれしく思います。この試合は初めてでとてもワクワクしているし、あすからの4日間が楽しみです」赤道にほど近いタイの気温は35度前後まで上がり、湿度はかなり高い。日本から現地入りした山下にとって「気温差がスゴイ」と驚くが、丁寧に調整を進めている。初めて回るサイアムCCはフェアウェイが「ウェット」でランが出ず、2打目以降に長い番手を持たされることになりそう。さらにコースのアップダウン、横幅が狭い砲台グリーンが、さらに難化させる。「タテ距離が難しい。精度も求められる」。タイでも存在感を発揮したい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
大会初日の組み合わせ＆スタート時間
推薦出場だけど…吉田優利だけポイント加算される理由「1点でも入るのはよかった」
原英莉花は中国、渋野日向子は米本土戦まで持ち越し？ 日本勢15人の今季初戦はどこになる？【米女子ツアー基礎知識】
過去には宮里藍が優勝…ホンダが紡ぐ21年の歴史 ホンダLPGAタイランドが19日開幕「大会を盛り上げられるように」
【超貴重】山下美夢有の“勝者の証”ロレックス