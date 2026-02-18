BTS・RM、ドライブショット“初公開”でファン大興奮「えっまって運転手ナムジュンきたうわあああ」「夢???幻想???」
韓国の7人組グループ・BTSのRM（31）が18日、自身のインスタグラムを更新。スマートな運転姿を披露し、SNSには世界中のファンから反響が集まっている。
【動画】「嬉しそうなお顔が可愛すぎて癒し」ファン歓喜、楽しそうに車を運転するBTS・RM
RMは「笑って生きよう（韓国語）」とつづり、笑顔で運転する“ドライブショット”を動画で公開。これまでメンバーで唯一、運転免許を取得していなかったRMだったが、昨年12月に免許取得を明かし話題となった。
“初披露”となるRMの運転姿に、ファンからは「運転してるの違和感すぎだし何より楽しそうな嬉しそうなお顔が可愛すぎて癒し動画なのだが」「えっまって運転手ナムジュンきたうわあああ」「運転姿ステキだよ〜」「インスタ開いたらナムジュンが運転しているリールが出てきたがこれは夢???幻想???」「運転してる姿を見れるなんて…」などと歓喜の声が集まっている。
