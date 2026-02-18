NCT・JAEMIN（ジェミン）、来日イベントで“通訳なし”トーク デニムコーデを披露
韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT DREAMのJAEMIN（ジェミン）が18日、都内で行われた「ジーンズブランド『Lee』APACブランドアンバサダー就任発表会」に出席。デニムコーデを披露した。
【全身ショット】かっこよすぎ…両手を広げてデニムコーデを披露したJAEMIN
この日は、デニムのセットアップで登場したJAEMIN。「着用したライダースは、存在感があるので、ほかのアイテムを加えず、シンプルに演出しました」と回転しながらスタイリングを見せ、「デニムライダースは長く愛用できるスタイルだと思います」と語った。
日本語堪能なJAEMINは、この日も“通訳なし”でイベントを完遂。デニムを着用した社長に「社長！社長！」「ペアルックですか？」と話しかけたり、2人でハートポーズを作ろうとしたり、現場を和ませる場面もあった。
JEAMINは、同ブランドのアジア太平洋地域ブランドアンバサダーに就任。遊び心と個性あふれる「Lee101」のデニムスタイルで登場し、就任にあたっての想いや、デニムへのこだわりなどについて語った。
