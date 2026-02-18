俳優の犬飼貴丈が１８日、ファンクラブサイトを通じ、所属するバーニングプロダクションから退所することを発表した。

犬飼は「いつも応援してくださっている方々へ」として「私、犬飼貴丈は、現在所属しておりますバーニングプロダクションを退所することになりました。まだ退所する正確な日程は決まっておりませんが、いつも応援してくださっている方々にまずはお伝えしたくこのような形をとらせていただきました。」と報告。

さらに「３０歳になったあたりから仕事について改めて考え始め、今回のような決断に至りました。事務所の皆さまには快くご理解いただき、心より感謝しております。今回のご報告で詳しいことをすべてお伝えできずに大変心苦しいのですがお知らせできることから発表していきますので、今は見守っていただけると幸いです。」と伝えた。

犬飼は１９９４年６月１３日生まれ。徳島県出身。高校３年生だった２０１２年１１月の第２５回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストで１万３８１６人の中からグランプリに選ばれ、芸能界入り。１４年にドラマ「碧の海」で俳優デビューする。ドラマ「ナオミとカナコ」「スーパーサラリーマン左江内氏」などに出演。趣味はギターで作曲も手がける。高校時代は文系だったため物理を勉強していないが、英語と国語は県１００位以内の秀才だった。