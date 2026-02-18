青学大の３連覇で幕を閉じた箱根駅伝から１か月余り。

新チームが始動し、各校とも新年度を見据えた取り組みを進めている。２月８日には沖縄県宮古島市での駅伝に、箱根駅伝に出場した１４校の選手たちが臨んだ。南の島で行われた２月の学生駅伝で、各校はどんな成果をつかんだのか。（編集委員 近藤雄二）

フレッシュなチーム編成

大会名は宮古島大学駅伝（読売新聞社協力）。合宿誘致などを目的に２０２０年に始まり、１０キロから２０・１キロまでの６区間８２・０キロを、起伏の多い海沿いの往復コースで駆け抜ける。

今回は青学大、国学院大、順大など、今年の箱根駅伝に出場した１４校が連合チームも含めて出場。大半は新チームの１〜３年生で編成され、主力級は少なく、各校がこれからの飛躍を期待する選手たちの、貴重な経験の場となっている。

その中で、大きな成果を得たのが青学大だった。１年生５人、２年生１人という、全チームで最もフレッシュな顔ぶれながら、大会新記録で初優勝。箱根３連覇の勢いを、さらに加速させた。

「最大限出し切れた」

中でも、次代の主力に名乗りを上げたのが最長区間の３区（２０・１キロ）を担った黒田然（２年）だった。箱根では１６人のメンバー外。３位で走り出すと、２１秒差の２位東洋大を徐々に追い詰める。相手は箱根１０区６位の薄根大河（３年）だったが、中盤で抜き去った。

区間賞は１秒差で逃したものの、起伏の多い難コースで１時間０分１３秒の区間２位。チームを２位に押し上げ、逆転優勝に貢献した。前週のハーフで１時間２分２２秒の自己新を出したばかり。「疲労がある中、後半粘りきって最大限出し切れた」と言葉も弾んだ。

箱根５区で大活躍した兄の黒田朝日（４年）が、春には卒業する。原晋監督は「起伏もあって、強風も吹き、相当きつかったはずだが走りきった。箱根４連覇に重要な選手が、また一人浮上した」と、新たなエース候補を高く評価した。

順天堂大・今井悠貴、意地の区間賞

箱根で予選会から３位へ躍進した順大も、実力を改めて証明した。青学大同様、箱根を走ったのは１人のみ。それでも、２区から４区途中まで首位を走り、堂々の２位に入った。

会心の走りをしたのが、３区の今井悠貴（２年）だった。トップでたすきを受けると、ほぼ同時にスタートした東洋大を、４キロ付近で振り切る。後ろからは、青学大の黒田然が追ったが、最後までリードを守って１時間０分１２秒の区間賞。「持ち味の粘り強さを発揮し、最後に絞り出し、１秒差だけど区間賞を勝ち取れたことは自信になった」と、笑顔を輝かせた。

箱根では同期の２年生が６人出場する中、１６人のメンバーから漏れるという悔しさを味わった。「ただ、総合３位という結果を見て、自分が実力不足だったと納得した。今回の走りを自信に、箱根で総合優勝を目指すチームにふさわしい一人になりたい」と誓った。

国学院大・吉田蔵之介、３位死守

今回３連覇を逃し、３位に終わった国学院大にも収穫があった。レースは２区以降、４番手が続いたが、最終６区で東洋大をかわし「３強」は確保した。

立役者が、前田康弘監督が「今大会のキーマン」に挙げていた、アンカー吉田蔵之介（３年）だった。箱根では最終１０区に登録されたが、当日変更で控えに。「本当に悔しい思いをした。その思いをぶつける大会にするつもりだった」

スタート時は、３位東洋大と１分３秒差。それでも諦めず、激しい起伏と強い向かい風に耐えた。そして、レース終盤、東洋大を捉えて３位に浮上。「３連覇を逃して悔しいが、最低限の３位は取れた。今季は副主将になるので、箱根総合優勝へ背中で後輩たちを引っ張れるようになりたい」。チームを支える主力への脱皮を、力強く宣言した。

このほか、箱根でシード権を逃した東洋大、中央学院大が４、５位。チーム再建を目指す中、それぞれ浮上への手応えをつかんだ。

「駅伝は日本の伝統文化」

現在、出雲、全日本、箱根が大学３大駅伝と呼ばれる。箱根駅伝対策委員長を務める青学大の原監督は「駅伝は日本の伝統文化で、マラソン強化へ非常に重要なツール。まだまだ若いこの大会も一層盛り上げていきたい」。いずれ３大駅伝に迫る存在となるのか。宮古島が育む大学駅伝の、これからの成長も楽しみだ。