¡ÚÅìµþ½÷»Ò¡Û£³¡¦£²£¹Î¾¹ñ¤Ç¸µ£×£×£Å½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦¼ÔÁÈ¤¬¾åÊ¡¤æ¤¡õ¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¤ËÄ©Àï¡Ö¤ª¤Ç¤Þ¤·¤è¡ª¡×
¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹£³·î£²£¹ÆüÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥±¥¤¤È¥¥ã¥·¡¼¡¦¥ê¡¼¤Î¡Ö£Ô£è£å¡¡£É£É£î£ó£ð£é£ò£á£ô£é£ï£î¡Ê¥¸¡¦¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤¬¾åÊ¡¤æ¤¡õ¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¤Î¡Ö£Ï£â£å£ò¡¡£Å£á£ô£ó¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¡×¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥·¡¼¤È¥¥ã¥·¡¼¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ó¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¤È¥Ú¥¤¥È¥ó¡¦¥í¥¤¥¹¤ÎÌ¾Á°¤Ç£×£×£Å¤ËºßÀÒ¡£¡Ö¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¥Á¡¼¥àÌ¾¤Ç³èÌö¤·¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢£³£µ¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç£×£×£Å½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÂ×´§¤·¤¿¶¯¹ë¤À¡££×£×£ÅÂàÃÄ¸å¤Ï¡Ö¥¸¡¦¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÌ¾Á°¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ê¸½¡¦£Ô£Î£Á¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡££Ô£Î£Á¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ò£²ÅÙ¡¢³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±£²¿Í¤Ï¡¢Åìµþ½÷»Ò¸ø¼°£Ø¤ÎÆ°²è¤ÇÆ®»Ö¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÅìµþ½÷»Ò¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ë»²Àï¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Åìµþ½÷»Ò¤Ë¤¤¤ë¤Î¤è¤Í¡×¡Ê¥¥ã¥·¡¼¡Ë
¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¤¬¤Ê¤ó¤«¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬°ìÈÖ¥¤¥±¤Æ¤ë¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤è¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë
¡Ö¤½¤ì»ä¤¿¤Á¤ËÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¡©¤À¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤Æ¡×¡Ê¥¥ã¥·¡¼¡Ë
¡Ö¤â¤Ï¤äÀ¤³¦Åª¤Ê¡Ø¸½¾Ý¡Ù¤È¤â¸À¤¨¤ë¤ï¡£¤É¤Ã¤Á¤¬À¤³¦°ì¤Î¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤«·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡£¤ä¤ë¤«¡Ä¡×¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë
¡Ö¤ä¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡Ä¡×¡Ê¥¥ã¥·¡¼¡Ë
¡Ö°ú¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤Ê¡ª¡×¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë
¡Ö¥¸¡¦¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ª¤Ç¤Þ¤·¤è¡ª¡×¡Ê£²¿Í¡Ë¤È¹â¤é¤«¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¶¯¼Ô¥¿¥Ã¥°¤È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¤ÎÃíÌÜ¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£