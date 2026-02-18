HANA、自身のチャームポイントは？キュートな本音トークが続々「JUNON」表紙＆裏表紙登場
【モデルプレス＝2026/02/18】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が2月20日発売の「JUNON」臨時増刊版4・5月合併号（主婦と生活社）の表紙＆裏表紙に登場する。
【写真】BMSGアーティスト・STARTOアイドルら、キュートなダンス披露
リリースのたびにチャートを席巻し、2025年末の『第67回輝く！日本レコード大賞』では最優秀新人賞、『第76回NHK紅白歌合戦』初出場と勢いが止まらないHANAの、リアルでキュートな本音トークを掲載。「自分のチャームポイントは？」「1日だけほかのメンバーに入れ替わるなら何をする？」など7人のキャラクターが垣間見える話から、待望の1stアルバム『HANA』について、また3月から始まる全国ツアーで楽しみなことなどについて語っている。
（以下、インタビューより抜粋）
YURI：全部のお仕事が初めてだから、新鮮で感動するんだよね。
JISOO：想像していたよりも、私たちの意思を尊重してくださる環境にびっくりしたかな。デビュー曲の次に発表した『Burning Flower』から、自分たちで振り付けを考えさせてもらってうれしかったし。制作作業を通してみんなとのコミュニケーションも深まったから、あれで一段階成長できたなぁって感じている。
KOHARU：テレビに出させていただく機会もあるけど、共演する方々の対応力に毎回びっくりしない？コメントを拾うスキルがすごくて、めっちゃ感動する。
MAHINA：感動と言えば、私はイヤモニを作ってもらったときの気持ちが忘れられない！テレビや映像でしか見たことなかったし、耳から何の音が流れてるんだろう？ってずっと気になってたの。自分の耳の型をとってもらって、初めてはめたときは「アーティストになるんだ！」ってワクワクしたよ。
NAOKO：私の感動したことは、HANAの活動を通して大好きなHONEYsのみなさんに出会えたこと。楽曲を聴いてくれるだけでなく、私たちと同じ髪型にしてくれたり、メイクもおそろいにしてくれたりして。本当に愛しく思ってます。
なお、4・5⽉合併号は、通常版と臨時増刊版の2パターンで刊行。臨時増刊版では、HANAのメッセージ入りのA3サイズ両面ポスターが特別付録に、通常版では、岩橋玄樹、山中柔太朗（M!LK）×高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」／超特急）の写真がそれぞれ両面に印刷されたピンスナップ（A3サイズの厚紙ポスター）が特別付録に付いてくる。ほか、ハル（柏木悠／超特急）、庄司浩平、稲垣吾郎らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】BMSGアーティスト・STARTOアイドルら、キュートなダンス披露
◆HANA「JUNON」表紙＆裏表紙に登場
リリースのたびにチャートを席巻し、2025年末の『第67回輝く！日本レコード大賞』では最優秀新人賞、『第76回NHK紅白歌合戦』初出場と勢いが止まらないHANAの、リアルでキュートな本音トークを掲載。「自分のチャームポイントは？」「1日だけほかのメンバーに入れ替わるなら何をする？」など7人のキャラクターが垣間見える話から、待望の1stアルバム『HANA』について、また3月から始まる全国ツアーで楽しみなことなどについて語っている。
YURI：全部のお仕事が初めてだから、新鮮で感動するんだよね。
JISOO：想像していたよりも、私たちの意思を尊重してくださる環境にびっくりしたかな。デビュー曲の次に発表した『Burning Flower』から、自分たちで振り付けを考えさせてもらってうれしかったし。制作作業を通してみんなとのコミュニケーションも深まったから、あれで一段階成長できたなぁって感じている。
KOHARU：テレビに出させていただく機会もあるけど、共演する方々の対応力に毎回びっくりしない？コメントを拾うスキルがすごくて、めっちゃ感動する。
MAHINA：感動と言えば、私はイヤモニを作ってもらったときの気持ちが忘れられない！テレビや映像でしか見たことなかったし、耳から何の音が流れてるんだろう？ってずっと気になってたの。自分の耳の型をとってもらって、初めてはめたときは「アーティストになるんだ！」ってワクワクしたよ。
NAOKO：私の感動したことは、HANAの活動を通して大好きなHONEYsのみなさんに出会えたこと。楽曲を聴いてくれるだけでなく、私たちと同じ髪型にしてくれたり、メイクもおそろいにしてくれたりして。本当に愛しく思ってます。
◆山中柔太朗（M!LK）・高松アロハ（超特急）らも登場
なお、4・5⽉合併号は、通常版と臨時増刊版の2パターンで刊行。臨時増刊版では、HANAのメッセージ入りのA3サイズ両面ポスターが特別付録に、通常版では、岩橋玄樹、山中柔太朗（M!LK）×高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」／超特急）の写真がそれぞれ両面に印刷されたピンスナップ（A3サイズの厚紙ポスター）が特別付録に付いてくる。ほか、ハル（柏木悠／超特急）、庄司浩平、稲垣吾郎らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】