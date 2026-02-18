超特急アロハ＆ハル「JUNON」“ケミ”特集に登場 2人が起こす化学反応に迫る
【モデルプレス＝2026/02/18】超特急のアロハ（高松アロハ※「高」は正式には「はしごだか」）とハル（柏木悠）が2月20日発売の雑誌「JUNON」（主婦と生活社）4・5月合併号に登場する。
【写真】超特急メンバー、ウエスタンスタイル着こなすレアな姿
同誌では、各界の“ケミ”（＝「化学反応（Chemistry）」を意味し、近年では人と人の間に生まれる相性のよさを指すことも）を特集した「うちのケミ、最強！」特集を掲載。超特急からは、最年少コンビで“ポンコツケミ”の、アロハ＆ハルが登場。「お互いの第一印象は？」「プライベートの仲良しエピ」など、2人が起こす化学反応に迫る。
（以下、インタビューより抜粋）
− 今の関係は？
アロハ：ブラザー（巻き舌で）。
ハル：うっざ（笑）。その言い方をどうにかして誌面で伝えたい。
アロハ：二次元コードとか貼ればいいんじゃない？
ハル：手間かかるわ（笑）。
アロハ：いちばん近しい関係ではあるね。ふたりとも研究生から超特急に入って、俳優とかの仕事面でも似てるから、話しやすいし。お互いが支え合うというか鼓舞あえる関係。あとは年下でもあるので、かわいい弟。しっかりしてるから年下には見えないけどね（笑）。離れても1コ上位の感覚。
ハル：俺が1コ上ってことだよね。
アロハ：俺が1コ上だろ。いや、実際は4コ上だけど（笑）。
ハル：俺はマジ、ライバル。
アロハ：ウソつくなよ（笑）。
ハル：ゲーム相手だから、つねに負けたくない（笑）。
アロハ：あはは（笑）。僕らのYouTubeでハルと俺が戦ってるのが上がってるよね。
ハル：あれは1年前だから、今は俺のほうが遊んであげてるレベルなんで。
アロハ：言ったな。じゃあ、YouTube撮り直す（笑）？
なお、4・5月合併号は、通常版と臨時増刊版の2パターンで刊行。臨時増刊版の表紙はHANAが務める。そのほか、山中柔太朗（M!LK）、庄司浩平、稲垣吾郎らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆臨時増刊版表紙はHANA
なお、4・5月合併号は、通常版と臨時増刊版の2パターンで刊行。臨時増刊版の表紙はHANAが務める。そのほか、山中柔太朗（M!LK）、庄司浩平、稲垣吾郎らが登場する。（modelpress編集部）
