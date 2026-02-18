乃木坂46川崎桜、白ビキニ姿で無邪気な笑顔 1st写真集先行カット解禁【エチュード】
【モデルプレス＝2026/02/18】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、先行カット第4弾が公開された。水着カットの解禁は今回が初となる。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美背中大胆披露
今回公開されたカットは、フランスの海辺の街・ニースで撮影された。太陽の光が燦々と降り注ぐ中、真っ青な空と海に映える白いビキニ姿で、ニースの開放的な空気を満喫。普段はクールな表情を見せることも多い川崎だが、この時は波と戯れるのに夢中になり、弾けるような笑顔が飛び出す印象的な1枚となっている。
写真集では5種類の水着に加え、4種類のランジェリーでの撮影にも初挑戦。ほか、私服を含めた様々な30点近くの衣装を着こなしている。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の彼女を切り取った1冊となっている。
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
◆川崎桜、白ビキニショット解禁
◆川崎桜、1stソロ写真集決定
