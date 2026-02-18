かとゆり（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/18】“美しすぎる”上智大卒業生として話題のインフルエンサー・かとゆりが、2月18日までに自身のInstagramを更新。オレンジ色のドレス姿を披露した。

【写真】25歳上智大卒美女「色っぽい」胸元大胆開放のドレス姿

◆かとゆり、ドレス姿公開


かとゆりは「可愛く撮ってもらった」とコメントし、ドレス姿での撮影動画を公開。木々に囲まれた屋外で花束を持ち、チュールが何層にも重なったふわりとしたオレンジ色のベアトップドレスを着用した姿を披露し、胸元を大胆に際立たせたデザインで美しいデコルテや肩のラインを見せている。

◆かとゆりの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「すごく綺麗」「色っぽい」「森のお姫様みたい」「可愛すぎる」「肌ツヤツヤ」などと反響が寄せられている。

かとゆりは、2025年6月16日に兼ねてより交際していた男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）

