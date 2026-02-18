かとゆり、胸元大胆なドレス姿に視線集中「色っぽい」「お姫様みたい」
【モデルプレス＝2026/02/18】“美しすぎる”上智大卒業生として話題のインフルエンサー・かとゆりが、2月18日までに自身のInstagramを更新。オレンジ色のドレス姿を披露した。
かとゆりは「可愛く撮ってもらった」とコメントし、ドレス姿での撮影動画を公開。木々に囲まれた屋外で花束を持ち、チュールが何層にも重なったふわりとしたオレンジ色のベアトップドレスを着用した姿を披露し、胸元を大胆に際立たせたデザインで美しいデコルテや肩のラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「すごく綺麗」「色っぽい」「森のお姫様みたい」「可愛すぎる」「肌ツヤツヤ」などと反響が寄せられている。
かとゆりは、2025年6月16日に兼ねてより交際していた男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
