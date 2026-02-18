気象庁は、１８日午後４時、北アルプスの活火山・焼岳について、噴火警戒レベル２（火口周辺規制）を継続すると発表しました。噴火警戒レベルは５段階あり、２は下から２番目のレベルです。引き続き、想定火口域から概ね１ｋｍの範囲では、大きな噴石に警戒してください。

気象庁によりますと、２月１６日から１８日午後３時までの焼岳の１日あたりの火山性地震の回数は、速報値で１６日１回、１７日０回、１８日は午後３時までに０回でした。

火山性地震の回数は、噴火警戒レベルを１から２に引き上げた１月２５日には７５回ありましたが、その後は減っています。しかし、気象庁は、過去には減少から増加に転じた事例もあり、今後も急に増加する可能性があるとしています。

山頂付近の噴煙の状況等に特段の変化は認められていません。

ＧＰＳによる連続観測では、山頂付近で緩やかな膨張を示すと考えられる長期的な変化は続いています。

焼岳では火山活動が高まっており、想定火口域から概ね１ｋｍの範囲に影響を及ぼす噴火が発生する可能性があります。

地元の高山市と松本市は、焼岳について、登山禁止にしています。

気象庁による次の焼岳の状況に関する情報は、２０日午後４時頃に発表の予定です。なお、火山活動の状況に変化があった場合には、随時お知らせするとしています。