◆練習試合 ＤｅＮＡ８―３ヤクルト（１８日・宜野湾）

持てる力は出し切った。９回。育成２年目の広沢優に出番が巡ってきた。前回登板した１２日の中日戦（北谷）は１イニングで３安打、自責点１。「１回目よりは気楽にいけました」。最速１５９キロを誇る右腕をブンブン振った。二ゴロ、中飛であっさり２死を取ると、３人目の古市に投じた初球はこの日最速の１５５キロを記録。最後は１５４キロの速球で三ゴロに打ち取った。「３人で抑えられたので結果という部分ではよかったと思います」と静かに振り返った。

新人の昨季、２軍で２６試合に登板して２勝２敗１セーブ、防御率３・７６を記録。８月に２軍の月間ＭＶＰを受賞して、当時の２軍監督だった池山監督から「ブンブンマル」と刺しゅうされたキャップを贈られた。池山監督といえば、現役時代に「トラさん」の愛称で親しまれた広沢克実氏との「イケトラコンビ」が有名。広沢の好投に指揮官は「１５０キロを超えるストレートをしっかり投げるので、それを生かして、あとはストライク率になってくると思うし、相手バッターにしっかり勝負して、支配下を勝ち取ってほしいと思います」と期待をかけた。

「支配下、その先で１軍で戦力になりたいというのはあります」と広沢。目標を達成すれば、令和の時代に“イケトラコンビ”がよみがえる。

◆広沢 優（ひろさわ・ゆう）２００１年４月２７日、東京都生まれ。２４歳。日大三からＪＦＥ東日本、四国ＩＬ・愛媛と進み、２０２４年の育成ドラフト２位でヤクルト入り。１９３センチ、１０２キロ。右投右打。背番号０１２。