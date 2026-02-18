2月23日の「シン・エヴァンゲリオン劇場版 TV版」地上波初放送を記念した「0223作戦」の続報が発表された。山里亮太(南海キャンディーズ)、津田篤宏(ダイアン)、山本恵里伽TBSアナウンサーによるスペシャル副音声企画や、「ロンギヌスの槍」フォトスポットといった施策が行なわれる。

「シン・エヴァンゲリオン劇場版 TV版」は2月23日19時からTBS系列で放送。当日までを盛り上げるスペシャル企画として「0223作戦」が実施される。

スペシャル副音声企画のコメンテーターのうち、山里と津田が登場するPR映像も2月20日～23日にかけて放送予定。

「ロンギヌスの槍」フォトスポットは2月20日～23日の間、赤坂サカス(東京メトロ千代田線「赤坂駅」3b出口裏)に設置される。全長約3mの螺旋状に巻かれた槍の背面に設置される展示パネルには、剥がせる「作戦の証(ピールオフステッカー)」が用意され、ステッカーを剥がした後のパネルからは「シン・エヴァンゲリオン劇場版」の印象的なシーンビジュアルが姿を現すという。

ピールオフステッカーは、赤坂サカスキッチンカー付近の引換コーナー(ブース)に持参すると「0223作戦Tシャツ(非売品)」が30人に1人の確率で当たる限定くじ引きん参加可能。

そのほかブースでは、「0223作戦ステッカー(非売品)」の無料配布も行なわれる。くじ引き・無料配布は各日11時～18時で参加可能。なお、ピールオフステッカーの持ち帰りはひとり1枚まで。

またTBS朝の人気番組「ラヴィット！」の人気キャラクター・ラッピーが、エヴァンゲリオン初号機・2号機・零号機のデザインをまとった「ラッピー×エヴァンゲリオン」のコラボイラストを使ったグッズとして、缶バッジやアクリルスタンド、Tシャツ、ブランケットなども販売される。

コラボグッズは、フォトスポット展示期間中の20日～23日に赤坂サカスのキッチンカー内で先行販売されるとともに、EC受付も開始。一般販売は28日よりTBSストア東京駅点、テレビ局公式ショップ ツリービレッジ(東京・横浜・大阪・博多)各店で実施。

期間中はキッチンカーで「ラッピー×エヴァンゲリオン」プリントラテも販売される。