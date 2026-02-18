18日朝の国会議事堂。特別国会初日、入口には全国から多くの報道陣が集まっていました。



開門を待つのは、先日の衆議院選挙で当選を果たした議員たち。その中には初当選となった自民党の2人。静岡3区・山本議員と、静岡8区・稲葉議員の姿も。



そして午前8時に開門。議員たちが、それぞれの思いを胸に国会の中へ。自民党の新人議員2人も揃って気持ちを新たにしていました。



（自民 静岡3区 山本 裕三 議員）

「気が引き締まる思いです。ここから全身全霊で働いていく覚悟です。まず私は市議会議員出身ですので地域が困らぬように予算の早期成立。さまざまな方からさまざまな思いや課題をいただいているので、その思いや課題を解決する予算になっているのか、その点をチェックしてまいりたい」





（自民 静岡8区 稲葉 大輔 議員）「清々しい朝でやる気に満ちているというところ。これから始まりますので皆さんよろしくお願いします」Q.まずは何をやっていきたい？「選挙期間中もずっと訴えてきましたが、浜松の地域の皆さんが景気が良くなったと実感できる経済政策を進めたいと思います。責任ある積極財政、一言で皆さんに伝わりにくいことかと思うが、やはり皆さんの生活が良くなったと実感が伝わるように足元で支えて、浜松の原動力になると約束の通り働いていきたい」静岡県内8つの選挙区で自民党の全勝となった今回の衆院選。県内の議席“独占”は、小選挙区制が導入されて以来初めてのことでした。静岡2区で当選し、自民党の県連会長を務める井林議員は。（自民 静岡2区 井林 辰憲 議員）「全ての選挙区から与党の国会議員がいますので、きっちり地域の声を反映していくということ。そして、それだけ多くの負託を与えられましたのでそれに対してしっかりと結果で、政策でお返しをしていくということを、みんなで一生懸命やっていきたいと思っている」自民党の圧勝の一方で、県内の小選挙区で5人の候補が落選した中道改革連合。県内関係では比例単独で公明党出身の西園議員が当選しましたが、バンザイも笑顔もなく…。2期目となりますが、その景色はこれまでとは大きく違います。（中道 比例東海 西園 勝秀 議員）「今回の選挙で中道改革連合、静岡県では私一人ということになりました。多くの仲間が小選挙区では勝つことができなかった。でも私はその方々の分までしっかりと票をくださった、中道に期待を寄せてくれた方々の思いをしっかりと国政の場で意見を代弁したい。高市内閣の権力の横暴にならないように、歯止めをかけていくというのが野党としての大切な役割」静岡4区で敗れたものの、比例復活を果たした国民民主党の田中議員は。（国民 静岡4区（比例）田中 健 議員）「前期は与党が過半数割れをする中での国会でしたが、ガラッと変わりまして、与党一強という中で、野党としてどのような役割が果たせるのか…ということを模索しながら、託していただいた、賃金を上げる、希望ある社会をつくるということに、とにかく国民の生活第一を目指して頑張っていくという決意できょうは登院した」新たな決意を胸に登院した議員たち。議員バッジをつけて、特別国会に向かいました。午後1時から始まった衆院本会議。議席の７割以上を与党が占め、選挙前と様相が一変しました。その中で行われた首相指名選挙。（衆議院議長）「高市早苗君354票。小川淳也君50票。玉木雄一郎君28票。当院においては高市早苗君を内閣総理大臣に指名することに決まりました」衆議院で354票を獲得。高市首相が第105代首相に選ばれました。特別国会の会期は7月17日までの150日間。あさって2月20日には首相による施政方針演説が行われ、24日から演説に対する代表質問が実施される予定です。高市首相は、解散により提出を見送った2026年度予算案を速やかに提出し、本年度内の成立を目指しています。一方、衆議院の委員長･審査会長のポストは27のうち25を与党が確保する見通しです。憲法審査会長には高市首相の側近で自民党･古屋選挙対策委員長が起用される予定で、憲法改正へ議論を加速させたい狙いが見られます。高市首相は、このあと、閣僚人事を発表、全員を再任する見通しで、官房長官に木原稔氏。財務相に片山さつき氏。静岡県内からも引き続き、経済財政担当相に城内実氏。復興相に牧野京夫氏が再任となる見込みです。